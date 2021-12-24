Четвертый раз кряду. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ
Других не признают
Фото: alainclub.ae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником ноября в чемпионате ОАЭ.
Для украинского специалиста эта награда уже стала четвертой подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре и октябре.
На данный момент команда украинца лидирует в турнирной таблице ОАЭ, опережая на 4 пункта своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".
للشهر الرابع على التوالي ????????— نادي العين (@alainfcae) December 24, 2021
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/zPu3DtPZ6v
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Источник:Twitter
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