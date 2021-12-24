Четвертый раз кряду. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров был признан лучшим наставником ноября в чемпионате ОАЭ.

Для украинского специалиста эта награда уже стала четвертой подряд. До этого 47-летний специалист признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре и октябре.

На данный момент команда украинца лидирует в турнирной таблице ОАЭ, опережая на 4 пункта своего ближайшего соперника "Аль-Вахда".