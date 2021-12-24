Команды Михайличенко, Соболя и Безуса пробились в полуфинал Кубка Бельгии
Были сыграны матчи 1/4 финала Кубка Бельгии
Фото: Club Brugge KV
В четверг, 23 декабря состоялись четыре матча 1/ финала Кубка Бельгии.
"Андерлехт" Богдана Михайличенко разгромил "Кортрейк" (3:0). Украинец вышел на замену на 87-й минуте. "Брюгге" Эдуарда Соболя также уверенно переиграл "Левен" (4:1). Соболь отыграл 89 минут, а Кухаревича не было в заявке.
"Гент" Романа Безуса прошел "Стандард" (3:1). Украинский полузащитник провел игру на лавке запасных. "Мехелен" Марьяна Шведа уступил "Ейпену" (1:3). Украинец провел на поле 5 минут и получил травму.
На данной стадии команды играли по одному матчу, а в полуфинале будет по две встречи.
Кубок Бельгии. 1/4 финала
"Андерлехт" – "Кортрейк" 3:0
Голы: Куаме 35, 76, Гомес 43.
"Брюгге" – "Левен" 4:1
Голы: де Кетеларе 41, Баланта 45+6, Ланг(64, Ванакен 90+1 – Мерсье 58
"Гент" - "Стандард" 3:1
Голы: Кумс, 8, Тиссаудали, 53, 90+3 - Деннум, 47
"Мехелен" - "Ейпен" 1:3
Голы: де Камарго,23, - Нгой,55, Превляк, 83, 90+6
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