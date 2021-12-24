  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Был готов уехать". Ребров рассказал о конфликте в Аль-Айне
В тренде

"Был готов уехать". Ребров рассказал о конфликте в Аль-Айне

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Специалист мог покинуть арабский клуб

"Был готов уехать". Ребров рассказал о конфликте в Аль-Айне

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров мог быстро покинуть свою нынешнюю команду из-за конфликта с руководством клуба по поводу комплектации команды.

"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать. Руководство не очень корректно себя вело, но уже все нормально. Результат есть, все довольны.

Читайте такжеЧетвертый раз кряду. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но тут все иначе", - сказал Ребров.

Читайте такжеРебров: Если бы договорились с клубом, то я был бы готов работать со сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...