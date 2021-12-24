"Был готов уехать". Ребров рассказал о конфликте в Аль-Айне

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров мог быстро покинуть свою нынешнюю команду из-за конфликта с руководством клуба по поводу комплектации команды.

"На начальном этапе у меня был конфликт с "Аль-Айном" большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать. Руководство не очень корректно себя вело, но уже все нормально. Результат есть, все довольны.