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"Очень важен язык" - Ребров рассказал, почему так мало украинских тренеров работают за рубежом

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Одним переводчиком сейчас не обойдешься

"Очень важен язык" - Ребров рассказал, почему так мало украинских тренеров работают за рубежом

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров считает, что украинским наставником нужно учить языки, чтобы получать шансы работать в серьезных чемпионатах, а не оставаться только в Украине.

"Украинские тренеры в топ-чемпионатах? Виктор Скрипник долго работал в "Вердере", в клубе, получил свой шанс. И я считаю, что он работал успешно. Сейчас Андрей Шевченко в "Дженоа". Его очень уважают в Италии, плюс уже успел сделать карьеру в сборной.

Очень важен язык. Андрей хорошо знает итальянский, Скрипник - немецкий. Мне кажется, чтобы нашего тренера пригласили в зарубежный чемпионат, то нужно знать язык. Переводчика мало, этого уже недостаточно сейчас.

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Хотя бы английский нужно знать. Я не говорю про другие языки", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров
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Источник:
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