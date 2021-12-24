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Президент Дженоа: Шевченко взяли не потому, что он кому-то нравится или по другой странной причине

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Руководство клуба верит в Андрея Николаевича

Президент Дженоа: Шевченко взяли не потому, что он кому-то нравится или по другой странной причине

Новина українською

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды

"Это требует смелости. Его взяли не потому, что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.

Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка.

Он – спортсмен, выигрывал "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – сказал Дзангрилло.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
24.12.2021 в 19:18
"Его взяли не потому, что он кому-то нравится..." -->"...я люблю Андрея."Нестыковочка...)))
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fagolat
24.12.2021 в 19:02
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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