Президент Дженоа: Шевченко взяли не потому, что он кому-то нравится или по другой странной причине
Руководство клуба верит в Андрея Николаевича
Президент "
"Это требует смелости. Его взяли не потому, что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.
Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка.
Он – спортсмен, выигрывал "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – сказал Дзангрилло.
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