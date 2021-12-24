Президент Дженоа: Шевченко взяли не потому, что он кому-то нравится или по другой странной причине

Президент " Дженоа " Альберто Дзангрилло высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды

"Это требует смелости. Его взяли не потому, что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.

Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка.

Он – спортсмен, выигрывал "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – сказал Дзангрилло.