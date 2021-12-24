Ребров: Мне нравится менять места работы – ты прогрессируешь, находишь новые связи

Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас работает с "Аль-Айном", поделился мнением о работе в ОАЭ.

– Это совсем другой мир по сравнению с Европой, совсем другой менталитет. Ко всем нужно находить подход и правильные слова. Большой разницы нет – работать здесь или в Европе. Мне нравится менять места работы – ты прогрессируешь, находишь новые связи, развиваешься, нужно учить язык, имена игроков и их особенности. Мне это нравится. Когда ты сидишь на одном месте... Мне кажется, даже если топ-тренер 5-7 лет сидит в одной команде, он не развивается.

– Как вы поменялись после работы с "Динамо"?

– Это была первая работа, огромная ответственность, потому что я там был игроком. Пробовать в "Динамо" – не значит, что у тебя есть шанс на ошибку, его не было. Я благодарен футболистам, команде, что вместе мы в начале моего пути достигли какого-то результата. Они помогли мне, и я помог им.

Конечно, каждый человек меняется. Главное, чтобы работа тебе нравилась, приносила удовольствие. Любой тренер с опытом становится мудрее, для меня важно учиться и развиваться – мне нравится моя работа.

– Некоторые воспринимают восточный регион как курорт.

– Многие могут сидеть за компьютером, строчить – они ни за что не отвечают. Они бросили какашку, а вы сами расхлебывайте. Почему ни одного украинского тренера нет в этом регионе? Пускай пригласят, я буду рад посмотреть, как другие здесь работают. Почему куча невостребованных тренеров? Самое главное – развитие. Как можно развиваться, если не можешь почитать сайт футбольный или какие-то новости? Учиться на программах по телевидению, смотреть игры всех чемпионатов – это слишком мало. Нужно читать, развиваться. Важно знать язык, с его знанием ты можешь быстрее прогрессировать.

– Не только же язык – проблема украинских тренеров.

– Проблема еще в агентах. Когда меня пригласили в "Аль-Ахли", спросил шейха, а почему я, ведь я работаю тренером всего 3 года? Он сказал: "Я смотрел вашу игру "Динамо" против "Манчестер Сити" (ЛЧ, 0:0, 1:3) – мне очень понравилась модель, структура, как вы играли". Я сказал, что здесь же совсем другой уровень игроков, он ответил: "Мы в тебя верим". Иногда случай помогает, иногда важно иметь хорошего агента, чтобы сделал хорошее резюме. Не знаю, почему украинские тренеры не работают в Европе.