Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус
Реал возвращается к жизни
EFE/Johany Jutras
Вспышка коронавируса в мадридском "
Как сообщает Marca, несколько игроков сегодня сдали отрицательный тест, в том числе и украинский голкипер Андрей Лунин. Также выздоровел и Иско.
День назад негативные тесты также сдали Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Лука Модрич и Марсело. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.
С положительным тестом остается только Марко Асенсио.
Напомним, что в этом сезоне Лунин не играл за "Реал" в официальных матчах. Ожидается, чтоь он выйдет в матче Кубка Испании с "Алькояно", который состоится 5 января.
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