Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус

Вспышка коронавируса в мадридском " Реале " пошла на убыль.

Как сообщает Marca, несколько игроков сегодня сдали отрицательный тест, в том числе и украинский голкипер Андрей Лунин. Также выздоровел и Иско.

День назад негативные тесты также сдали Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Лука Модрич и Марсело. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

С положительным тестом остается только Марко Асенсио.

Напомним, что в этом сезоне Лунин не играл за "Реал" в официальных матчах. Ожидается, чтоь он выйдет в матче Кубка Испании с "Алькояно", который состоится 5 января.