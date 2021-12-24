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Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус

Наши за границей
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(1 голосов)

Реал возвращается к жизни

Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус

EFE/Johany Jutras

Новина українською

Вспышка коронавируса в мадридском "Реале" пошла на убыль.

Как сообщает Marca, несколько игроков сегодня сдали отрицательный тест, в том числе и украинский голкипер Андрей Лунин. Также выздоровел и Иско.

День назад негативные тесты также сдали Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Лука Модрич и Марсело. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

С положительным тестом остается только Марко Асенсио.

Напомним, что в этом сезоне Лунин не играл за "Реал" в официальных матчах. Ожидается, чтоь он выйдет в матче Кубка Испании с "Алькояно", который состоится 5 января.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
24.12.2021 в 20:10
Теперь ворота Реала на замке!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.12.2021 в 20:37
Для него они только на тренировках открыты, а так да, на замке.))
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