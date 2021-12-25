Вернидуб: Шериф сделает все, чтобы в следующем году пробиться снова в групповую стадию еврокубков

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал подписание нового контракта с молдавским клубом.

– Юрий Николаевич, поздравляем с подписанием нового договора . Что для Вас это значит?

– Спасибо. Это значит, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов. Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков.

– Это начало нового пути или продолжение старого?

– Каждый год это всегда новый путь. Есть потери в команде, но я знаю, что мы сможем их восполнить. Есть достаточно игроков на примете, которых мы хотели бы видеть в команде. Сейчас ведется работа в этом направлении. Делаем все для этого. Возможно, в следующем году станем лучше и сильнее.

– Как восприняли результаты жеребьевки? Нам досталась португальская Брага…

– Соперник непростой. Серьезный клуб. Португальский клуб, который чувствует себя хорошо в Чемпионате своей страны. Всегда претендует на высокие места и каждый год в первой четверке. Практикует техничный футбол. Крепкая команда.

Мне уже доводилось играть против "Браги", когда я работал в "Заре". Мы тогда прошли по сумме двух матчей -- сыграли 1:1 дома, на выезде было 2:2. Постараемся изучить их хорошо. Понимаем, что Чемпионат Португалии в самом разгаре, у них будут игры. В этом плане им легче.

Мы со своей стороны будем серьезно готовиться и хотим подойти к матчам 17 и 24 февраля в оптимальной форме. Есть желание двигаться дальше, – рассказал Вернидуб.