Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо

Стала известна финансовая сторона вопроса перехода защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Эвертон".

Левый бек будет получать в синем Ливерпуле 3 миллиона фунтов в год. Кстати, это вдвое меньше, чем сейчас имеет основной до недавнего времени левый защитник команды Люка Динь – самый высокооплачиваемый игрок команды.

Если сравнивать с зарплатой в киевском клубе, то это в 6,7 раза больше. В составе бело-синих Миколенко зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Теперь же будет получать 58 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Это примерно 13-14 зарплата в "Эвертоне"

Также источник отмечает, если Миколенко закрепит статус основного левого защитника, то его заработок существенно увеличится.