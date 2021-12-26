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Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо

Наши за границей
(5 голосов)

Это 13-14 зарплата в клубе

Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стала известна финансовая сторона вопроса перехода защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Эвертон".

Левый бек будет получать в синем Ливерпуле 3 миллиона фунтов в год. Кстати, это вдвое меньше, чем сейчас имеет основной до недавнего времени левый защитник команды Люка Динь – самый высокооплачиваемый игрок команды.

Если сравнивать с зарплатой в киевском клубе, то это в 6,7 раза больше. В составе бело-синих Миколенко зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Теперь же будет получать 58 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Это примерно 13-14 зарплата в "Эвертоне"

Также источник отмечает, если Миколенко закрепит статус основного левого защитника, то его заработок существенно увеличится.

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В статье: Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (15)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.12.2021 в 11:13
Кому що, а курці прос... гроші..
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
26.12.2021 в 10:57
Знатно Сурок с Усмановым порешали.Чувствуется хватка "старшего", не то, что у Гарика-джуниора
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
26.12.2021 в 10:54
Совсем испортят парня такими суммами.
Ответить
0
0
Benzil (Львів)
26.12.2021 в 10:34
З його даними, є всі шанси, стати топ-гравцем. Тільки б стабільності йому по-більше.
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0
0
дедушка (Сумы)
26.12.2021 в 10:30
И это намного .больше чем у Зины.
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
26.12.2021 в 10:46
ровно в три раза
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.12.2021 в 10:18
Сколько будет столько и будет, то его деньги.
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0
0
Leo-1974 (Dnipro)
26.12.2021 в 10:14
"Виталий провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отличился 3 результативными действиями."И за эти слабые ТТХ ему будут платить - 3 ляма в год? Пиар компания удалась
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
26.12.2021 в 10:59
Да это просто "откатные тёрки" Сурка с Усмановым. Виталику от этих сумм мало что останется.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
26.12.2021 в 09:56
Ну дай бог, чтоб заиграл
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
26.12.2021 в 09:43
70 тысяч гривень!? Ни hera себе...
Ответить
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.12.2021 в 09:42
кто преподнёс столь правдивую информацию? Как всегда "надёжный" источник?
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+1
-1
avatar
armik (Киев)
26.12.2021 в 09:20
Налоги платили за 50 штук.А сколько зарабатывал - покрыто мраком.
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+1
-1
Камонплей
26.12.2021 в 09:22
нє, офіційна там значно менше.
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+3
0
Savage0059 (Kyiv)
26.12.2021 в 11:01
Налоги там платят с минималки. Остальное - через оффшоры оформляют. С налоговыми льготами по кипрским условиям.Не удивлюсь, если кто-то из этих миллионеров ещё и на субсидию подаст.
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