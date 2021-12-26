Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
Это 13-14 зарплата в клубе
Фото: ФК Динамо Киев
Стала известна финансовая сторона вопроса перехода защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Эвертон".
Левый бек будет получать в синем Ливерпуле 3 миллиона фунтов в год. Кстати, это вдвое меньше, чем сейчас имеет основной до недавнего времени левый защитник команды Люка Динь – самый высокооплачиваемый игрок команды.
Если сравнивать с зарплатой в киевском клубе, то это в 6,7 раза больше. В составе бело-синих Миколенко зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Теперь же будет получать 58 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".
Это примерно 13-14 зарплата в "Эвертоне"
Также источник отмечает, если Миколенко закрепит статус основного левого защитника, то его заработок существенно увеличится.
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