Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
Будет работать на имидж
instagram.com/shablii_vadim
Продолжают раскрываться детали перехода защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон".
Телеграмм-канал "Динамо Киев Inside" отмечает, что сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов, а переговоры ведутся непосредственно между президентами клубов украинцем Григорием Суркисом и россиянином Алишером Усмановым, у которых есть хорошие отношения.
В этой связи источник отмечает, что:
“Один известный отечественный агент “всей Украины-Руси”, формально ведущий игрока, согласился работать за привычную цену по схеме Ярмоленко: общая фоточка при переходе. То есть будет работать на портфолио. Юридическим сопровождением трансфера занимаются юристы обоих клубов. Без посредников. Отсюда и удобные цифры для всех, лишние затраты на паразитов не предусмотрены"
Очевидно, что речь идет о Вадиме Шаблие, который и является агентом Миколенко.
Отметим, что трансферное окно в Англии откроется 1 января, и тогда Виталий официально сможет перейти в "Эвертон".
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