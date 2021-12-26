  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
В тренде

Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон

Наши за границей
(1 голосов)

Будет работать на имидж

Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Продолжают раскрываться детали перехода защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон".

Телеграмм-канал "Динамо Киев Inside" отмечает, что сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов, а переговоры ведутся непосредственно между президентами клубов украинцем Григорием Суркисом и россиянином Алишером Усмановым, у которых есть хорошие отношения.

В этой связи источник отмечает, что:

“Один известный отечественный агент “всей Украины-Руси”, формально ведущий игрока, согласился работать за привычную цену по схеме Ярмоленко: общая фоточка при переходе. То есть будет работать на портфолио. Юридическим сопровождением трансфера занимаются юристы обоих клубов. Без посредников. Отсюда и удобные цифры для всех, лишние затраты на паразитов не предусмотрены"

Очевидно, что речь идет о Вадиме Шаблие, который и является агентом Миколенко.

Читайте такжеШаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив

Отметим, что трансферное окно в Англии откроется 1 января, и тогда Виталий официально сможет перейти в "Эвертон".

Читайте такжеМиколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
26.12.2021 в 10:56
А що, світлина біля Суркіса та Усманова вже нічого не коштуе?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...