The Athletic: Вест Хэм вернулся к варианту с трансфером Матвиенко

Еще один украинец скоро может перебраться в АПЛ.

“Вест Хэм” ищет центрального защитника, ведь основной на эту позицию Анджело Огбонна получил тяжелую травму колена (повреждение крестообразных связок) и выбыл до конца сезона.

Главным кандидатом на вакантное место является центрбек “Манчестер Сити” Натан Аке, однако “молотобойцы” пока не могут удовлетворить финансовые аппетиты горожан. Сумма, которую предлагал “Вест Хэм”, не называется, но отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нидерландца в 28 миллионов евро. Об этом сообщает The Athletic.

А вот запасным вариантом является защитник Шахтера и Национальной сборной Украины Николай Матвиенко. На него молотобойцы скорее всего смогут потратить меньше, чем на Аке, ведь тот же Transfermarkt поставил ценник в 11 миллионов евро на украинца.

Весомыми преимуществами обоих центрбеков являются их рабочая левая нога, в то время как другие трое центральных защитников являются правоногими.

Отметим, что “Вест Хэм” летом уже интересовался Матвиенко, но до официальных предложений не дошло. Тогда лондонцы купили Курта Зума у ​​"Челси" за 35 млн евро.

Также добавим, что если трансфер все-таки состоится, и в то же время другой украинец молотобойцев Андрей Ярмоленко никуда не перейдет зимой, то впервые в истории АПЛ в одной команде будут играть два украинца.