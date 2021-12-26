Были варианты, кроме Шерифа. Вернидуб мог пойти по стопам Реброва
Но решился остаться в Молдове
Фото: uefa.com
Недавно стало известно, что украинский тренер
Правда, у наставника были и другие варианты дальнейшей карьеры. Ему предлагали возглавить клубы из Венгрии и Саудовской Аравии. Названия клубов-претендентов на специалиста неизвестны.
Отметим, что ранее в этих двух странах работал Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. В том числе Ребров работал в венгерском “Ференцвароше”, который в начале этой недели
Напомним, что Вернидуб стал главным тренером "Шерифа" в прошлом сезоне и сразу победил в чемпионате. На данный момент команда тоже лидирует во внутреннем первенстве. Также тираспольцы квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в квартете Лиги Чемпионов вместе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".
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