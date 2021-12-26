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Были варианты, кроме Шерифа. Вернидуб мог пойти по стопам Реброва

Наши за границей
(1 голосов)

Но решился остаться в Молдове

Были варианты, кроме Шерифа. Вернидуб мог пойти по стопам Реброва

Фото: uefa.com

Новина українською

Недавно стало известно, что украинский тренер Юрий Вернидуб продлил контракт с тираспольским "Шерифом" до 2024 года.

Правда, у наставника были и другие варианты дальнейшей карьеры. Ему предлагали возглавить клубы из Венгрии и Саудовской Аравии. Названия клубов-претендентов на специалиста неизвестны.

Отметим, что ранее в этих двух странах работал Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. В том числе Ребров работал в венгерском “Ференцвароше”, который в начале этой недели определился с новым наставником.

Напомним, что Вернидуб стал главным тренером "Шерифа" в прошлом сезоне и сразу победил в чемпионате. На данный момент команда тоже лидирует во внутреннем первенстве. Также тираспольцы квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в квартете Лиги Чемпионов вместе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".

Читайте такжеВернидуб: Шериф сделает все, чтобы в следующем году пробиться снова в групповую стадию еврокубков
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В статье: Сергей Ребров Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Pro TV

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