Действующий чемпион Польши ведет переговоры по поводу трансфера Максима Коваля

Действующий чемпион Польши "Легия" интересуется трансфером украинского голкипера "Аль-Фатеха" Максима Коваля. Об этом сообщает польское издание Meczyki.

У "армейцев" кадровая проблема с голкиперами. Среди сезона травмировался 41-летний Артур Боруц, пропустив 13 матчей. За это время место в воротах занимали 20-летний Цезари Мишта и 19-летний Кацпер Тобиаш, однако не поражали своей надежностью. Да еще у того же Боруца завершается контракт летом и он покинет команду.

Соглашение Коваля с "Аль-Фатехом" тоже действительно до конца сезона, однако "Легия" планирует оформить трансфер уже зимой. Также польский клуб будет пытаться бесплатно получить игрока, ведь вратарь имеет возможность расторгнуть контракт со своим текущим клубом.

Максим является основным голкипером своей команды в этом сезоне: на его счету 13 матчей, в которых он пропустил 18 голов, а четыре раза 29-летний голкипер отыграл "на ноль".

Отметим, что Коваль выступает за “Аль-Фатех” уже четвертый сезон подряд. В общей сложности он провел за команду из Саудовской Аравии 95 встреч.

Также, добавим, что действующий чемпион Польши "Легия" находится на дне турнирной таблицы Экстраклясы. "Армейцы" расположились на предпоследней позиции чемпионата.

Напомним, что за "Легию" выступает еще один украинец Игорь Харатин. Правда, в его активе всего два матча (71 минута) из последних 11 поединков команды.