  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Лестером. Это его пятое подряд появление в стартовом составе
В тренде

Зинченко выйдет с первых минут на матч с Лестером. Это его пятое подряд появление в стартовом составе

Наши за границей
(1 голосов)

Гвардиола ему доверяет

Зинченко выйдет с первых минут на матч с Лестером. Это его пятое подряд появление в стартовом составе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч АПЛ с "Лестером", который начнется сегодня в 17:00. Таким образом, игрок уже пять поединков подряд выходит на поле с первых минут.

Состав "горожан": Эдерсон, Зинченко, Диас, Ляпорт, Канселу, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Силва.

Ранее Зинченко выходил в стартовом составе на матчи АПЛ с "Вулвз" (1:0), "Лидсом" (7:0), и "Ньюкаслом" (4:0), а также на встречу с "Лейпцигом" (1:2) в Лиге чемпионов. В этих поединках Александр отметился двумя результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...