Зинченко выйдет с первых минут на матч с Лестером. Это его пятое подряд появление в стартовом составе
Гвардиола ему доверяет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч АПЛ с "Лестером", который
Состав "горожан": Эдерсон, Зинченко, Диас, Ляпорт, Канселу, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Силва.
Ранее Зинченко выходил в стартовом составе на матчи АПЛ с "Вулвз" (1:0), "Лидсом" (7:0), и "Ньюкаслом" (4:0), а также на встречу с "Лейпцигом" (1:2) в Лиге чемпионов. В этих поединках Александр отметился двумя результативными передачами.
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