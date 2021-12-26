Зинченко выйдет с первых минут на матч с Лестером. Это его пятое подряд появление в стартовом составе

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч АПЛ с "Лестером", который начнется сегодня в 17:00 . Таким образом, игрок уже пять поединков подряд выходит на поле с первых минут.

Состав "горожан": Эдерсон, Зинченко, Диас, Ляпорт, Канселу, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Силва.

Ранее Зинченко выходил в стартовом составе на матчи АПЛ с "Вулвз" (1:0), "Лидсом" (7:0), и "Ньюкаслом" (4:0), а также на встречу с "Лейпцигом" (1:2) в Лиге чемпионов. В этих поединках Александр отметился двумя результативными передачами.