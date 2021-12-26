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Ребров: Лобановский – наша легенда, но мои принципы работы немного другие

Наши за границей
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Сергей Станиславович считает, что сейчас другие требования

Ребров: Лобановский – наша легенда, но мои принципы работы немного другие

Фото - Аль-Айн

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мыслями насчет своих методов работы с командами.

– Многие говорили, что Лобановскому было очень непросто работать в ОАЭ после советского футбола. Слышали что-то об этом? Вам уже легче после европейского опыта?

– Вообще Лобановский – наша легенда, но мои принципы работы немного другие. Я беру многое от всех тренеров. Знаю о времени моей работы с Лобановским. Мы его очень уважали. Требования, которые были, мы выполняли беспрекословно. На это у него были рычаги влияния, чтобы мы все это воспринимали и добивались результата за счет нашей сумасшедшей физической формы, нашей сумасшедшей конкуренции в команде. Здесь все совсем по-другому. Здесь ты не можешь создать конкуренцию как в Украине. Здесь ты должен использовать местных игроков, они достаточно обидчивы. Ты должен им объяснять, сам находить у них мотивацию.

Методы Лобановского были другими. Не могу сказать, что он совсем не общался с игроками. Но мы его уважали, потому что требования, которые он нам предъявлял – давали результат. Здесь ты начинаешь с нуля. Начинаешь строить какие-то отношения. До твоего прихода в команду не факт, что игроки тебя уважают. Они тебя уважают, когда ты им что-то рассказываешь, это дает плоды, и они понимают, видят на поле, что это им помогает.

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– Как добиться уважения футболистов?

– Начинаешь все с нуля. Работаешь каждый день, стараешься обращать внимание на детали, подсказывать каждому игроку. Особенно в первые дни, месяцы работы. Хорошо, когда у тебя есть долгий период предсезонной подготовки, когда есть время рассказать свои требования.

Если этого нет – стараешься форсировать, делаешь все быстрее. Хорошо, что у нас было два месяца подготовки. Более-менее футболисты понимали наши требования, – рассказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Валерий Лобановский Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
26.12.2021 в 19:06
тут є фрагменти
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kalan-86 (Анкара)
26.12.2021 в 19:05
Кто знает, где он интервью давал недавно? Где можно посмотреть?
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