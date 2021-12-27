Зинченко – худший игрок Манчестер Сити в матче с Лестером

В поединке 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Лестер" и одержал разгромную победу со счетом 6:3.

Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. Зинченко отдал 85 точных передач (93%), выиграл 1 из 4 дуэлей, 2 раза был обыгран.

SofaScore оценил 25-летнего украинца в 6.2 балла - самая низкая оценка в команде, WhoScored - в 6.4 баллов, ниже только у Фила Фодена (6.1), который вышел на замену на 71-й минуте.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко в составе "Манчестер Сити" провел 7 матчей и выполнил одну результативную передачу.