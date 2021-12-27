Жена Малиновского: После каждой игры Руслан читает газеты, чтобы увидеть свою оценку за матч

Жена украинского полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана рассказала о мотивации мужа в футболе.

"Руслану очень интересно, что думают люди. После каждой игры он читает газеты, чтобы увидеть рейтинги и оценки, которые они ему выставляют. Это стимулирует его работать лучше. Он умный игрок, знающий, как играть в другой футбол, адаптироваться под стиль Гасперини.

У Руслана сильный характер, он целеустремлен, несмотря на трудности. Даже когда он не играл, сначала он не показывал мне, что страдает от этого. Он всегда говорил мне, что итальянский футбол – это другой мир, что "Аталанта" – очень качественная команда.

С кем из футболистов общаемся больше всего? В первую очередь, я бы назвала Фройлера, Джимисми, Толои, Госенса и Де Рона", – сказала Роксана Малиновская в интервью Gazzetta dello Sport.