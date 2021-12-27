  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бразильский клуб подписал украинца из чемпионата ААФУ
В тренде

Бразильский клуб подписал украинца из чемпионата ААФУ

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Никита Синицын отправляется в Бразилию

Бразильский клуб подписал украинца из чемпионата ААФУ

twitter.com/ctecolatina

Новина українською

Бразильский клуб "Колатин" объявил о подписании контракта с украинским универсалом (играет и в защите и в полузащите) Никитой Синициным.

Украинец будет защищать цвета клуба в следующем году в рамках Лиги Капишаба и в ближайшее время должен присоединится к команде.

Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за аматорские команды.

Отметим, что Лига Капишаба – футбольный дивизион бразильского штата Эспириту-Санту.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никита Синицын
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 21:39
Наврядчи Нікіта Сініцин- українець
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...