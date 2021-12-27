Бразильский клуб подписал украинца из чемпионата ААФУ

Бразильский клуб "Колатин" объявил о подписании контракта с украинским универсалом (играет и в защите и в полузащите) Никитой Синициным.

Украинец будет защищать цвета клуба в следующем году в рамках Лиги Капишаба и в ближайшее время должен присоединится к команде.

Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за аматорские команды.

Отметим, что Лига Капишаба – футбольный дивизион бразильского штата Эспириту-Санту.