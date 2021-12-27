Бразильский клуб подписал украинца из чемпионата ААФУ
Никита Синицын отправляется в Бразилию
twitter.com/ctecolatina
Бразильский клуб "Колатин" объявил о подписании контракта с украинским универсалом (играет и в защите и в полузащите) Никитой Синициным.
Украинец будет защищать цвета клуба в следующем году в рамках Лиги Капишаба и в ближайшее время должен присоединится к команде.
Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за аматорские команды.
Отметим, что Лига Капишаба – футбольный дивизион бразильского штата Эспириту-Санту.
✍ Contratado ????????— CTE Colatina (@ctecolatina) December 26, 2021
O zagueiro ucraniano Сініцин Нікіта vestirá a camisa do CTE Colatina no Capixabão 2022. Em parceria com o empresário Daniel Pursat, o defensor chegará ao estado nos próximos dias!
Bem vindo Нікіта!#futebolcapixaba #qualidadenaoquantidade pic.twitter.com/jZiimZAX9a
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