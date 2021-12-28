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Макаренко подвел итоги своего первого полугодия в Венгрии

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Украинец перешел в "Фехервар" этим летом

Макаренко подвел итоги своего первого полугодия в Венгрии

Фото: МОЛ Фехервар

Новина українською

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко подвел итоги первой части сезона.

"С точки зрения амбиций и силы нашей команды, мы должны быть на вершине таблицы. Мы потеряли слишком много очков, но весной у команды есть шанс выйти вперед. Осенью у нас были большие победы, для нас также было важно завершить первую половину сезона двумя победами. Я вижу, что команда на правильном пути.

Лично я наслаждался игрой осенью. Мне и моей семье нравится быть здесь, в Венгрии. Весной нам нужно улучшить многие показатели, как по игре, так и по результатам, но я чувствую, что команда сможет это сделать", – сказал Макаренко.

30-летний украинец перешел в "Фехервар" этим летом. На его счету результативная передача в 16 матчах.

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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Источник:
МОЛ Фехервар

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