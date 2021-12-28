Макаренко подвел итоги своего первого полугодия в Венгрии

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко подвел итоги первой части сезона.

"С точки зрения амбиций и силы нашей команды, мы должны быть на вершине таблицы. Мы потеряли слишком много очков, но весной у команды есть шанс выйти вперед. Осенью у нас были большие победы, для нас также было важно завершить первую половину сезона двумя победами. Я вижу, что команда на правильном пути.

Лично я наслаждался игрой осенью. Мне и моей семье нравится быть здесь, в Венгрии. Весной нам нужно улучшить многие показатели, как по игре, так и по результатам, но я чувствую, что команда сможет это сделать", – сказал Макаренко.