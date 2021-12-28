Михайличенко приобщился к разгрому в матче чемпионата Бельгии
Украинец отыграл на поле один тайм
Фото: rsca.be
В поединке 21-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" разгромил на выезде "Берсхот" со счетом 7:0.
Украинский защитник "пурпурно-белых" Богдан Михайличенко начал матч на скамье запасных и появился на поле сразу после перерыва. Украинец результативными действиями не отличился, но помог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Отметим, в нынешнем сезоне Михайличенко провел 13 матчей за "Андерлехт" во всех турнирах.
Чемпионат Бельгии
21-й тур
"Берсхот" - "Андерлехт" - 0:7
Голы: Версхарен, 8, 19, Зиркзее, 35, Рефаэлов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72
Удаление: Хольцхаузер, 41 ("Берсхот")
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