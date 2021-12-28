  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Михайличенко приобщился к разгрому в матче чемпионата Бельгии
В тренде

Михайличенко приобщился к разгрому в матче чемпионата Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отыграл на поле один тайм

Михайличенко приобщился к разгрому в матче чемпионата Бельгии

Фото: rsca.be

Новина українською

В поединке 21-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" разгромил на выезде "Берсхот" со счетом 7:0.

Украинский защитник "пурпурно-белых" Богдан Михайличенко начал матч на скамье запасных и появился на поле сразу после перерыва. Украинец результативными действиями не отличился, но помог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, в нынешнем сезоне Михайличенко провел 13 матчей за "Андерлехт" во всех турнирах.

Чемпионат Бельгии

21-й тур

"Берсхот" - "Андерлехт" - 0:7

Голы: Версхарен, 8, 19, Зиркзее, 35, Рефаэлов, 47, Раман, 63, 68, Амузу, 72

Удаление: Хольцхаузер, 41 ("Берсхот")

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко Берсхот Вилрейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...