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"Он очень современный". Защитник Ференцвароша тепло вспомнил Реброва

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Футболист "фради" оценил тренерские качества Реброва

"Он очень современный". Защитник Ференцвароша тепло вспомнил Реброва

Фото: mlsz.hu

Новина українською

Защитник "Ференцвароша" Миха Блажич поделился мнением о Сергее Реброве, который тренировал венгерскую команду с 2018 по 2021 год

"Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики.

Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует", – сказал Блажич в интервью Slovenske Novicének.

Напомним, Ребров возглавлял "фради" с 2018 по 2021-й годы. Под руководством украинского коуча "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
csakfoci.hu

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