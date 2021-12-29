"Он очень современный". Защитник Ференцвароша тепло вспомнил Реброва

Защитник "Ференцвароша" Миха Блажич поделился мнением о Сергее Реброве, который тренировал венгерскую команду с 2018 по 2021 год

"Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики. Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует", – сказал Блажич в интервью Slovenske Novicének.

Напомним, Ребров возглавлял "фради" с 2018 по 2021-й годы. Под руководством украинского коуча "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.