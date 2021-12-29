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Шевченко рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом

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Украинский тренер выбыл на пару недель

Шевченко рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отправился на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Украинец сообщил, что заболевание протекает бессимптомно.

"К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно.

Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", - написал Шевченко в Instagram.

Отметим, что положительный тест на коронавирус также сдал капитан команды Доменико Кришито.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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