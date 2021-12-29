Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А по версии SofaScore
Крутое достижение
Фото: atalanta.it
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в сборную Серии А уходящего года по версии портала SofaScore.
28-летний украинец получил среднюю оценку 7.44 - вторая лучшая после Лоренцо Инсинье из "Наполи" (7.51). Стоит отметить, что Малиновский - единственный представитель "бергамасков" в этой сборной.
Также в символическую команду попали Давид Оспина, Руи, Кулибали ("Наполи"), Шкриньяр, Брозович ("Интер"), Куадрадо ("Ювентус"), Пеллегрини ("Рома"), Берарди "Сассуоло") и Влахович ("Фиорентина).
Напомним, Малиновский провел 42 матча в чемпионате Италии в 2021 году, в которых забил 11 мячей и оформил столько же голевых передач.
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