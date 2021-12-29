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Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А по версии SofaScore

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Крутое достижение

Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А по версии SofaScore

Фото: atalanta.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский включен в сборную Серии А уходящего года по версии портала SofaScore.

28-летний украинец получил среднюю оценку 7.44 - вторая лучшая после Лоренцо Инсинье из "Наполи" (7.51). Стоит отметить, что Малиновский - единственный представитель "бергамасков" в этой сборной.

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Также в символическую команду попали Давид Оспина, Руи, Кулибали ("Наполи"), Шкриньяр, Брозович ("Интер"), Куадрадо ("Ювентус"), Пеллегрини ("Рома"), Берарди "Сассуоло") и Влахович ("Фиорентина).

Напомним, Малиновский провел 42 матча в чемпионате Италии в 2021 году, в которых забил 11 мячей и оформил столько же голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
SofaScore

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