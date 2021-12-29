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БАТЭ попрощался с украинским форвардом Юсовым

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Форвард будет искать новую команду

БАТЭ попрощался с украинским форвардом Юсовым

fcbate.by

Новина українською

Украинский форвард Дмитрий Юсов покинул белорусский БАТЭ.

Стороны решили не продлевать контракт, который истекает 1 января 2022 года.

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Украинский нападающий пришел в БАТЭ в июле и с того момента сыграл в 15 матчах, в которых забил 5 голов, отдал одну результативную передачу и помог команде добыть серебряные награды чемпионата.

Дмитрий покинул родной запорожский "Металлург" в 2016 году и с тех пор больше не играл в Украине. В чемпионате Беларуси Юсов также выступал за "Ислочь", "Торпедо-Белаз", "Слуцк" и "Гранит".

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В статье: БАТЭ (Борисов) Дмитрий Юсов
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