Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к отечественным спортсменам, которые ездят выступать в Россию. В частности, экс-первая ракетка Украины прокомментировал свои отношения с футболистами Анатолием Тимощуком и Ярославом Ракицким.

"Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию? Нормально. Это их решение — со спортивной стороны. Каждый сам принимает решение и ведет свою карьеру. Если это спортсмен, который готовится за государственные деньги, ему платится какая-то зарплата или стипендия — это одно дело. А когда спортсмен всю жизнь не получал поддержки, кроме Олимпийских циклов и за медали, то он сам ведет свою карьеру и ее финансирует. В таком случае он имеет право сам решать ехать туда или нет, но должен также понимать последствия своего решение. Потому что последствия точно будут. Когда спортсмен едет выступать в Россию, то должен понимать, что может словить очень много негатива, который отразится на популярности в стране.

У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге — это был 2013-й год. Он тогда вернулся туда из "Баварии". Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениям за клуб, с его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею.