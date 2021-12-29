Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к отечественным спортсменам, которые ездят выступать в Россию. В частности, экс-первая ракетка Украины прокомментировал свои отношения с футболистами Анатолием Тимощуком и Ярославом Ракицким.
"Как отношусь к спортсменам, которые ездят выступать в Россию? Нормально. Это их решение — со спортивной стороны. Каждый сам принимает решение и ведет свою карьеру. Если это спортсмен, который готовится за государственные деньги, ему платится какая-то зарплата или стипендия — это одно дело. А когда спортсмен всю жизнь не получал поддержки, кроме Олимпийских циклов и за медали, то он сам ведет свою карьеру и ее финансирует. В таком случае он имеет право сам решать ехать туда или нет, но должен также понимать последствия своего решение. Потому что последствия точно будут. Когда спортсмен едет выступать в Россию, то должен понимать, что может словить очень много негатива, который отразится на популярности в стране.
У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге — это был 2013-й год. Он тогда вернулся туда из "Баварии". Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениям за клуб, с его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею.
С Ярославом Ракицким никогда не общался и наверное не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично (Стаховский - известный болельщик "Динамо", - прим.). Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор и он несет за него ответственность", — рассказал Стаховский.
Вчера однопартиец хозяев дк,дегенерат кива,от имени и по поручению поблагодарил путина и заявил,что Украина должна стать частью расеи.Так шо х.ле той тимошка.Вы, поклонники динамы,теперь официально сраные кремлеботы,как и сраные игроки,как и сраный "адвокат" стаховский.
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ukrop68 (Львів)
29.12.2021 в 19:28
козлориле! противне! сучче!
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zafo76
29.12.2021 в 19:17
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Judas (Київ)
29.12.2021 в 19:11
Краще б він бухав, вата.
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ascent (Луксор)
29.12.2021 в 19:11
Захочет приедет и никто ему слова не скажет...
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Serega1111 (Киев)
29.12.2021 в 19:44
Это верно, кули с му.даком, находящимся у ка.ца.пов на подсосе разговаривать...
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Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2021 в 18:52
Не надо было в 39-м присоединять этих андонов, чтобы сейчас не ездить в Россию. Сейчас бы мы и были в России.
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Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 19:29
Засранцев, мы - это кто? Такие лишнехромосомные уйопки? Что тебя здесь держит? Пи.дуй нах за поребрик, урод
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Serega1111 (Киев)
29.12.2021 в 19:41
счетчик Чемодан - вокзал - любой ка.ца.пский усть-писдюйск, му.дило ка.з.ламордое
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Caballero (DC)
29.12.2021 в 18:43
тимощук - собака
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Динамо-машина (Киев)
29.12.2021 в 18:40
Стаховский какой-то двуличный оказался. Считал его непоколебимым патриотом, а он берёт и начинает оправдывать этого ват.ника тиМОШОНКУ...А ещё Серёжа видимо поссорился со своими мозгами. С РАХИТским он не хочет даже общаться из-за того, что тот бывший игрок шахтёра и поехал играть на паРашу. А у тимохи разве не всё тоже самое???))) Видимо кента можно оправдать, а вот незнакомца можно и похейтить) Двойные стандарты, двуличие...
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legio5 (Николаев)
29.12.2021 в 18:50
Ну разница большая. Тот кент, а тот незнакомый чел. Тот приехал в зенит до войны, второй во время войны. Но таки Тимоха себе, конечно, все подосрал, хз че там пошло как то наперекосяк, то ли из-за развода. Жаба задавила, мож что жена отпилит кровно нажитое.. В любом случае был "первый патриот", а терь сидит тихо за поребриком.
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Динамо-машина (Киев)
29.12.2021 в 19:13
Так тиМОШОНКА тоже приехал во время войны, просто это оказалось его второе пришествие, но какая разница? Главное, что во время войны.
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FC Energy (Новая Каховка)
29.12.2021 в 18:26
Кто-нибудь скажите этому дурачку, что Тимощук тоже играл в Шахтере.