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Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом

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Ротация в данный период - необходимое дело

Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом

Фото: instagram.com/mancity

Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не выйдет в стартовом составе своей команды в сегодняшнем выездном матче 20-го тура АПЛ с Брентфордом.

Александр остался в запасе на поединок.

Напомним, что поединок начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Алекс сыграл за Сити 12 матчей, в которых отдал 2 ассита.

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В статье: Брентфорд Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Karamba911 (Львів)
29.12.2021 в 21:34
Зінченко на лавці - Манчестер Сіті втрачає очки!)
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