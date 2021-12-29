Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Брентфордом
Ротация в данный период - необходимое дело
Фото: instagram.com/mancity
Украинский игрок
Александр остался в запасе на поединок.
Напомним, что поединок начнется в 22:15.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Алекс сыграл за Сити 12 матчей, в которых отдал 2 ассита.
???? TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) December 29, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Fernandinho (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Jesus, Grealish
SUBS | Steffen, Carson, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Mahrez, Mbete, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/UbmyFFktqP
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