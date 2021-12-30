Команда Шевченко близка к трансферу защитника Янг Бойз
"Дженоа" работает над усилением состава
Фото: movs.world
24-летний правый защитник "Янг Бойз" Сильван Хефти близок к переходу в "Дженоа", которую возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко.
По данным Sky Sport Italy, сумма трансфера может составить пять миллионов евро. Защитник вскоре прибудет в Италию для прохождения медосмотра, после которого подпишет контракт.
В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
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Источник:Sky Sport Italy
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