Команда Шевченко близка к трансферу защитника Янг Бойз

24-летний правый защитник "Янг Бойз" Сильван Хефти близок к переходу в "Дженоа", которую возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко.

По данным Sky Sport Italy, сумма трансфера может составить пять миллионов евро. Защитник вскоре прибудет в Италию для прохождения медосмотра, после которого подпишет контракт.

В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.