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Команда Шевченко близка к трансферу защитника Янг Бойз

Наши за границей
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"Дженоа" работает над усилением состава

Команда Шевченко близка к трансферу защитника Янг Бойз

Фото: movs.world

Новина українською

24-летний правый защитник "Янг Бойз" Сильван Хефти близок к переходу в "Дженоа", которую возглавляет украинский тренер Андрей Шевченко.

По данным Sky Sport Italy, сумма трансфера может составить пять миллионов евро. Защитник вскоре прибудет в Италию для прохождения медосмотра, после которого подпишет контракт.

В нынешнем сезоне Хефти провел 29 матчей за швейцарскую команду, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Янг Бойз (Берн) Дженоа (Генуя) Сильван Хефти
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Источник:
Sky Sport Italy

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