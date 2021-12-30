Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту
Доверие от нового главного тренера
Фото: SL Benfica
Сегодня в Португалии состоятся два матча 19-го тура чемпионата, в одном из которых Порту примет
Это будет первый матч для нового главного тренера орлов Нельсона Вериссимо, который два дня назад заменил на этом посту Жорже Жезуша.
И новый наставник оказал доверие украинскому форварду Роману Яремчуку, выпустив украинца в стартовом составе на столь важный матч.
Отметим, что поединок начнется в 23:00.
Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за Бенфику 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#FCPSLB #LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/gnzw3Bzlv2— SL Benfica (@SLBenfica) December 30, 2021
⚽???? ℕ???????????????? ???????? ????ℕ????ℂ????????????⚽#FCPorto #FCPSLB pic.twitter.com/HRDjyLNIR3— FC Porto (@FCPorto) December 30, 2021
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