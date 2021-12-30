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Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту

Наши за границей
(1 голосов)

Доверие от нового главного тренера

Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту

Фото: SL Benfica

Новина українською

Сегодня в Португалии состоятся два матча 19-го тура чемпионата, в одном из которых Порту примет Бенфику.

Это будет первый матч для нового главного тренера орлов Нельсона Вериссимо, который два дня назад заменил на этом посту Жорже Жезуша.

И новый наставник оказал доверие украинскому форварду Роману Яремчуку, выпустив украинца в стартовом составе на столь важный матч.

Отметим, что поединок начнется в 23:00.

Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за Бенфику 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Порту
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Комментарии (1)
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Камонплей
30.12.2021 в 22:34
Це буде перший матч для нового головного тренера орлів Нельсона Верісімо, який два дні тому замінив на цій посаді Жорже Жезуша. _____________________ він не новий головний, а в.о.
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