Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту

Сегодня в Португалии состоятся два матча 19-го тура чемпионата, в одном из которых Порту примет Бенфику .

Это будет первый матч для нового главного тренера орлов Нельсона Вериссимо, который два дня назад заменил на этом посту Жорже Жезуша.

И новый наставник оказал доверие украинскому форварду Роману Яремчуку, выпустив украинца в стартовом составе на столь важный матч.

Отметим, что поединок начнется в 23:00.

Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за Бенфику 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.