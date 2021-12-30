18-летний кипер Динамо Тугай перешел в испанскую Кордобу

Украинский вратарь Иларион Тугай, подписал контракт с испанской "Кордобой", сообщает испанский журналист Хорхе Гонсалес.

Контракт рассчитан до 2023 года.

18-летний Тугай ранее выступал за " Динамо " U-19 - в этом сезоне сыграл в 1 матче юношеском первенстве Украины.

"Кордоба" выступает в 4-м дивизионе Испании, сейчас лидирует в своей группе.

Также отмечается, что Тугай будет пока частью "Кордобы Б", которая играет в 5-м дивизионе.