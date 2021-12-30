18-летний кипер Динамо Тугай перешел в испанскую Кордобу
Молодой кипер отправился покорять Испанию
Динамомания
Украинский вратарь Иларион Тугай, подписал контракт с испанской "Кордобой", сообщает испанский журналист Хорхе Гонсалес.
Контракт рассчитан до 2023 года.
18-летний Тугай ранее выступал за "
"Кордоба" выступает в 4-м дивизионе Испании, сейчас лидирует в своей группе.
Также отмечается, что Тугай будет пока частью "Кордобы Б", которая играет в 5-м дивизионе.
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Источник:Twitter
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