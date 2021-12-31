Яремчук отличился голом в третьем матче подряд за основной состав Бенфики

В 16-м туре чемпионата Португалии сошлись принципиальные соперники - "Порту" и "Бенфика". "Орлы" накануне уволили главного тренера Жорже Жезуса, доверив управление Нельсону Верессимо. Именно на него возлагали надежды относительно возможного реванша за недавнее поражение от "Порту" в Кубке Португалии (1:3).

Наставник выставил на матч против "драконов" состав с украинцем Романом Яремчуком в основе. Именно этот формард в начале второго тайма (46-я минута) забил гол и сократил отставание "Бенфики" от "Порту" (2:1 по состоянию на 55-ю минуту).

Добавим, что всего для Яремчука это 25-й матч за "Бенфику" и седьмой забитый мяч. Также в его активе пять голевых передач. Еще один интересный факт: гол в ворота "Порту" стал для украинца третьим подряд в матчах, в которых он выходил в основном составе "Бенфики".