Яремчук отличился голом в третьем матче подряд за основной состав Бенфики
Украинец зарабатывает дивиденды в глазах нового тренера орлов
Фото: Benfica SL
В 16-м туре чемпионата Португалии сошлись принципиальные соперники - "Порту" и "Бенфика". "Орлы" накануне уволили главного тренера Жорже Жезуса, доверив управление Нельсону Верессимо. Именно на него возлагали надежды относительно возможного реванша за недавнее поражение от "Порту" в Кубке Португалии (1:3).
Наставник выставил на матч против "драконов" состав с украинцем Романом Яремчуком в основе. Именно этот формард в начале второго тайма (46-я минута) забил гол и сократил отставание "Бенфики" от "Порту" (2:1 по состоянию на 55-ю минуту).
Добавим, что всего для Яремчука это 25-й матч за "Бенфику" и седьмой забитый мяч. Также в его активе пять голевых передач. Еще один интересный факт: гол в ворота "Порту" стал для украинца третьим подряд в матчах, в которых он выходил в основном составе "Бенфики".
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 30, 2021
Yaremchuk 46'
Liga Portugal bwin (#16) | FC Porto 2-1 Benfica#LigaPortugalbwin #FCPSLB pic.twitter.com/g3ypMoDp33
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