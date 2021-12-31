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Пражская Славия выкупила контракт Качарабы

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец продолжит выступления в чемпионате Чехии

Пражская Славия выкупила контракт Качарабы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Тарас Качараба стал полноценным футболистом пражской "Славии". Об этом сообщает FootBoom со ссылкой на футбольного агента Вячеслава Заховайло.

Чешский клуб воспользовался опцией выкупа контракта украина у либерецкого "Слована". Сумма сделки не разглашается.

Ранее Заховайло сообщил, что защитником сборной Украины интересуются клубы Бундеслиги, MLS и Бельгии.

Напомним, в нынешнем сезоне Качараба провел 22 матча за "Славию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 09:52
Титьки тараканья, как же это хорошо!
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