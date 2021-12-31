Пражская Славия выкупила контракт Качарабы
Украинец продолжит выступления в чемпионате Чехии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Тарас Качараба стал полноценным футболистом пражской "Славии". Об этом сообщает FootBoom со ссылкой на футбольного агента Вячеслава Заховайло.
Чешский клуб воспользовался опцией выкупа контракта украина у либерецкого "Слована". Сумма сделки не разглашается.
Ранее Заховайло сообщил, что защитником сборной Украины интересуются клубы Бундеслиги, MLS и Бельгии.
Напомним, в нынешнем сезоне Качараба провел 22 матча за "Славию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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Источник:FootBoom
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 09:52
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