Яремчук - лучший игрок в составе Бенфики в матче против Порту

В четверг, 30 декабря в рамках 16-го тура чемпионата Португалии состоялся поединок, в котором "Порту" принимал на своем поле "Бенфику" 3:1).

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук вышел на поле со стартовых минут и отыграл 52 минуты, после чего его заменил Лазаро. За это время 25-летний украинец отметился забитым голом. Отметим, что команда Яремчука проиграла со счетом 1:3, а Роман забил единственный мяч в составе "Бенфики".

Авторитетный портал WhoScored оценил его действия в 7.1 балла - это лучшая оценка среди его партнеров. SofaScore - в 6.8 баллов, выше только у Гонсало Рамоса (7.0) и Юлиана Вайгля (7.1).

Напомним, в нынешнем сезоне Яремчук провел 25 матчей за "Бенфику", забил 7 голов и выполнил 5 голевых передач.