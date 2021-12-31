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Яремчук - лучший игрок в составе Бенфики в матче против Порту

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(1 голосов)

Украинец забил гол, но его команда все равно проиграла

Яремчук - лучший игрок в составе Бенфики в матче против Порту

Фото: Benfica SL

Новина українською

В четверг, 30 декабря в рамках 16-го тура чемпионата Португалии состоялся поединок, в котором "Порту" принимал на своем поле "Бенфику" 3:1).

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук вышел на поле со стартовых минут и отыграл 52 минуты, после чего его заменил Лазаро. За это время 25-летний украинец отметился забитым голом. Отметим, что команда Яремчука проиграла со счетом 1:3, а Роман забил единственный мяч в составе "Бенфики".

Авторитетный портал WhoScored оценил его действия в 7.1 балла - это лучшая оценка среди его партнеров. SofaScore - в 6.8 баллов, выше только у Гонсало Рамоса (7.0) и Юлиана Вайгля (7.1).

Напомним, в нынешнем сезоне Яремчук провел 25 матчей за "Бенфику", забил 7 голов и выполнил 5 голевых передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Порту
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 09:53
Приятно!
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