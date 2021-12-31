Наши за границей. Лучшие в 2021-ом году. Немало рекордов и достижений

В последний день 2021-го года в рамках рубрики "Наши за границей" мы постараемся выделить лучших, наиболее заметных украинских легионеров за последние 12 месяцев. Сразу же следует заявить, что никто из украинцев не может похвастаться замечательными действиями за границей на протяжении всего периода, у каждого были взлёты и падения. Тем не менее, логично отметить и похвалить тех, для кого год получился положительным, памятным.

Тарас Качараба, "Славия" (Прага)

Наименее ожидаемое имя в списке. Можно сказать, прорыв года. В январе был взят в аренду у "Слована" из-за эпидемии травм в столичном клубе. Во второй половине сезона боролся за место в стартовом составе с переменным успехом. Тем не менее, успел взять Золотой Дубль. А вот в сезоне 2021/22 уже застолбил себе место в центре обороны пражан. Пропустив матчи лишь из-за перелома костей лица. Да и после него, вопреки увещеваниям врачей, вернулся на две недели раньше. С защитной маской и с постоянными комплиментами от тренера.

"Славия" и сейчас лидирует в лиге. Выдав с украинцем в составе серию из семи матчей без пропущенных. А также вышла из группы Лиги Конференций за счет немецкого "Униона". Тарас работал рядом и с одним, и с двумя центральными защитниками, и чаще всего удачно. Особенно СМИ и наставник Индржих Трпишовски отмечали его чтение игры, жесткость в единоборствах и характер в целом. Что привлекло внимание и скаутов из Бундеслиги. Отмечают также некую неуклюжесть, но Трпишовски подытоживает "не идеально, но невероятно".

В 2021-ом году также дебютировал в сборной Украины.

Роман Безус, "Гент" (Бельгия)

Претензии к Роману остаются те же, и их не скрывает и главный тренер Хейн Ванхазебрук. Крайне нестабилен, нередко передерживает мяч, пытается пройти всех, ищет заумные решения. Не быстр. Но когда получается - выглядит игроком, на которого ходят смотреть. Нынешний сезон получается непростым, он сам признает, что слишком часто отвлекался на мысли о продлении контракта, который заканчивается летом. Но даже в таком состоянии выдал два гола и пять ассистов. Добавив их к 7+7 по схеме "гол+пас" в первой половине года.

Особо он блеснул в концовке регулярного чемпионата и Еврокубковом плей-офф. "Генту" пришлось выгрызать место в плей-офф и затем в самой Лиге Конференций, и украинец был к его услугам. Четыре гола и два ассиста в шести матчах плей-офф, в том числе и 1+1 в последнем решающем матче против "Мехелена" (2:1). До этого он перебросил издали вратаря "Остенде". Его игра той весной не раз вызывала восхищение. Да и осенью он знал, против кого отличаться - "Андерлехта", "Генка", "Брюгге". И тогда, и тогда отмечался в сборных тура.

Не случайно Het Laatste Nieuws назвал его "кошкой с девятью жизнями". Столько раз казалось, что его путь в "Генте" закончен, но он всегда возвращался. Ванхазебрук же всегда хотел, чтобы остался.

Эдуард Соболь, "Брюгге" (Бельгия)

Соболь провел очень ровные девять месяцев. Его "Брюгге" окончательно вернулся на первое место и зимой-весной 2021-го с украинцем в стартовом составе создал недосягаемый гандикап. Летом ко второму титулу чемпиона Бельгии Эдуард добавил первый Суперкубок. Тогда же забил классным ударом слета издали "Униону Сен-Жилуаз" (1:0, его третий гол в году при пяти ассистах). К концу сентября "Брюгге" вновь лидировал в лиге. А в Лиге Чемпионов набрал четыре очка в матчах против "Пари Сен-Жермен" (1:1) и "Лейпцига" (2:1).

Матч против ПСЖ стал, возможно, лучшим в карьере Эдуарда. Он остановил Лионеля Месси и Ашрафа Хакими, в том числе отличным подкатом на последней минуте. При этом не боялся идти в атаку и прорывом по флангу и прострелом заработал ассист. Поучаствовал и в голе в Германии перехватом. Там игру команды в первом тайме эксперт Sporza Эдди Снелдерс даже сравнил с "Барселоной"-2011. "Никогда не видел такого от бельгийской команды. По взрослости она лучшая в нашей истории в этом турнире". "Брюгге" пребывал на пике.

В трex последних месяцаx последовал развал. Причем прежде всего говорили о развале обороны. В том числе и Эдуарда, терявшего место в составе. В Лиге Чемпионов состоялись четыре поражения с грубыми ошибками и падение на последнее место. А в лиге "Унион" теперь опережает на семь очков. Что ж, тем важнее тот гол украинца...

Роман Яремчук, "Гент" (Бельгия) и "Бенфика" (Португалия)

В последние полтора года Роману "везёт" на скандалы в его клубах. Летом и осенью 2020-го в "Генте" игроки бунтовали против двух тренеров, которых в итоге уволили. В конце 2021-го игроки бунтовали против тренера "Бенфики", которого также уволили. В обоих клубах борьба в руководстве, президент второго и вовсе был арестован, а выборы его преемника получились весьма бурными. На поле первая команда с трудом ползла в Еврокубки снизу, вторая сейчас отстает на семь очков от "Порту" и "Спортинга", что для неё катастрофа.

Вокруг самого игрока разговоров достаточно. В начале года осуждающе говорили о "романозависимости" "Гента", о том, что команда не строит атаки, а надеется лишь на него. В "Бенфике" как раз уж слишком комбинируют до упора, своего центрфорварда находя крайне редко. И там, и там его критикуют за промахи. За португальский клуб до трех голов в декабре он не забивал в десяти матчах подряд.

И все же год для него получился весьма продуктивным. Семь голов и пять ассистов за "орлов", 12+4 в этом году за "буйволов". Он стал лучшим бомбардиром вторых за последний 41 год, забивая важные мячи в плей-офф. За первых он выходил с первых минут во всех шести матчах группового турнира ЛЧ. До того, в Квалификации, заработал три критически важных ассиста, в группе забил свой первый гол в турнире в карьере. Помогая совершить историю - впервые за 21 год "Барселона" была выбита уже в первом групповом турнире.

Вчера, в последнем своём матче года, он забил португальскому гранду. "Порту". Его команда вышла на матч со временным главным тренером и проиграла со счетом 1:3, но Роман, как всегда, старался.

Сергей Ребров, главный тренер, "Ференцварош" (Венгрия) и "Аль-Айн" (ОАЭ)

Также не остался в стороне от скандалов. Уже в начале года заявил боссам "Ференцвароша", что желает покинуть клуб. А это ожидаемо создало напряжённость до окончания сезона. Сообщения о ссорах с функционерами клуба ещё больше усиливали напряжение. Расставание получилось неприятным. Тем не менее, ему удалось довести сезон до более чем уверенной победы в лиге - с 20-ю очками преимущества над вторым местом. Таким образом, впервые с 1928-го года Фради оформили три чемпионских титула подряд. Все - с Ребровым.

Сага вокруг сборной Украины летом также могла сбить его с толку, помешать работе в "Аль-Айне" из Объединённых Арабских Эмиратов. Не помешала. Команда, не бравшая чемпионат с 2018-го года, а последний сезон закончившая шестой, ныне первая с десятиочковым гандикапом после 12-ти туров. В частности, победила вчера. А Ребров был признан лучшим тренером месяца в лиге четырежды подряд.

Александр Зинченко, "Манчестер Сити" (Англия)

Зинченко всегда идёт по тому же пути. Лето и осень проводит слабо, большей частью набирая игровые минуты в групповом турнире Лиги Чемпионов, к Новому Году просыпается, а во второй части сезона уже активно играет. В 2021-ом году он принял участие в 38-ми матчах своей команды. Впервые в карьере отыграл в финале Лиги Чемпионов. Да, на него повесили пропущенный там гол, но и до этого финала нужно было дойти. Полуфиналы против "ПСЖ" он отыграл вдохновенно, заработав ассист и поучаствовав в еще одном голе прорывом по флангу.

Пора уже прекратить недооценивать европейскую карьеру Александра, одну из лучших в истории украинского футбола. Олег Лужный отыграл за "Арсенал" 109 матчей, Анатолий Тимощук - 132 матча за "Баварию". У Зинченко к 25-ти годам - 112 матчей за "Сити". Да, он несомненно на этом уровне. Постоянные комплименты Хосепа Гвардиолы в его адрес звучали и в 2021-ом году, тренер всегда отмечает его характер, скромность, тактический ум, считает, что идеально понимает игру команды и не ошибается. Такие слова такого тренера многое значат.

Пеп постоянно ставит перед своими игроками тактические головоломки. В этом году Зинченко довелось играть и одного из трех центральных защитников во время владения мячом своей командой, смещаться в центр, оставляя левый фланг другому игроку. Довелось играть в центре поля, выдвигаться на позицию центрального атакующего полузащитника и даже прессинговать на одной линии с нападающим. И со всем он справлялся с достоинством и спокойствием. Даже когда ошибался.

"Гвардиоле не нужно усиление, поскольку Зинченко всегда готов помочь и воспользоваться шансом", - Manchester Evening News все видит.

Руслан Малиновский, "Аталанта" (Италия)

Также начал сезон слабо. После операции на грыже было трудно войти в игровой ритм, после малоудачного Евро и ссоры с новым тренером сборной было трудно войти в ментальный, найти спокойствие. Из Лиги Чемпионов его команда вылетела на групповой стадии, да и там украинец получал меньше шансов, чем заслуживает. Тем не менее, забил "Вильярреалу", в лиге в сезоне 2021/22 выдал четыре гола и ассист, в том числе забивая "Интеру" и "Наполи" в гостях. Ну а в первое полугодие выдал 9 голов и десять ассистов.

Он забивал в решающих стадиях сезона 2020/21 "Роме", "Лацио", "Ювентусу". Гол в ворота последнего принес команде первую победу над ним в лиге за 20 лет. Забил туринцам и в финале Кубка, пусть и проигранном. Его левую ногу на одной из послематчевых пресс-кoнференций предлагали объявить достоянием ЮНЕСКО. По голам ударами издали за 2.5 года в лигах Топ-5 он уступает лишь Лионелю Месси. Он официально лучший ассистент Серии А предыдущего сезона. Он котируется в Европе весьма высоко, и особенно в Италии.

В 2021-ом году он стал одним из лучших полузащитников Серии А, самым ярким игроком третьей команды лиги. И даже нередко применяемый к нему эпитет "звезда" не звучит странно.

Юрий Вернидуб, главный тренер, "Шериф" (Молдова)

В истории группового турнира Лиги Чемпионов были и более удачные дебютные выступления, чем семь очков с разницей мячей 7:11. В том числе и команд из малых футбольных стран. Спорить о том, какая страна скромнее в футболе, и потому прорыв какой команды в ЛЧ грандиознее - кипрского "АПОЭЛа" или "Шерифа" - можно долго. Ясно одно. Выступление чемпиона Молдовы останется в истории как одно из самых сенсационных и памятных. Достаточно лишь вспомнить смачные статьи о клубе, городе и регионе, вышедшие абсолютно на всех футбольных сайтах.

Победу над "Реалом" точно можно назвать наибольшей сенсацией в истории турнира. Команда, собранная из неизвестных игроков со всех уголков Европы, Африки и Южной Америки, не игравших в этом турнире никогда, с тренером, который также здесь никогда не был, испортила праздник возвращения "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу" после ремонта и с болельщиками после коронавируса. Плюс "мелочи", как четыре очка в борьбе с "Шахтёром", яростная борьба и немало интересных атак на "Сан Сиро" против "Интера", гол и там, и против "Реала" дома.

Историческое, незабываемое достижение команды, построенной украинцем.