Легенда Дженоа: Шевченко спасет команду. Ему нужно дать лишь несколько качественных игроков

Легенда " Дженоа " Стефано Эранио с уверенностью заявляет, что украинский тренер Андрей Шевченко способен спасти "грифонов" от вылета из Серии А.

"И Шевченко, и его помощник — Тассотти — великие люди, которые отлично знают футбол. Уверен, что они при должной помощи со стороны клуба спасут "Дженоа“.

Шевченко и Тассотти — люди, заслуживающие большого доверия. Да, их ждет трудный путь, но они его смогут успешно пройти. Однако, чтобы это произошло, клуб должен помочь своему тренерскому штабу качественными игроками. Причем, речь не идет о какой-то глобальной трансферной кампании — важно усилить лишь некоторые проблемные позиции. Ничего грандиозного от клуба в этой ситуации не требуется.

С Шевченко я познакомился на матче легенд "Милана“. Это великий человек, настоящий чемпион. Меня поразила его доброта, спокойствие и уверенность в том, что он говорит. Когда я говорю о Шеве, то вспоминаю Анчелотти: вначале все говорили, что он слишком мягкий, слишком джентльмен, чтобы тренировать, но он показал, что вовсе не обязательно быть тираном и жестким человеком, чтобы побеждать. Нужно быть способным и сохранять душевное спокойствие — это позволяет компенсировать давление, которое в футболе существует всегда. Эти качества есть и у Шевы, и у Тассотти.

Шевченко, работая со сборной Украины, показал себя как тренера. Этот опыт поможет ему. Думаю, он знает, как можно работать с футболистами без имен, но с необходимыми ему качествами. Полезность важнее имен. Например, Миранчук из "Аталанты“, которого "Дженоа“ пытается арендовать. Он мало играет в своем клубе, но в "Дженоа“ он отлично смотрелся бы в паре с Дестро.

Надеюсь, что "Дженоа“ сделает необходимые приобретения и хорошие результаты команды не заставят себя долго ждать", — приводит слова Эранио Pledge Times.