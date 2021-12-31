Официально: Качараба стал полноценным игроком Славии
Пражане выкупили контракт украинца
slavia.cz
Пражская "Славия" официально объявила о выкупе контракта украинского защитника Тараса Качарабы.
Чешский клуб воспользовался опцией выкупа контракта украинца у либерецкого "Слована".
Новое соглашение сторон рассчитано на три года.
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Напомним, в нынешнем сезоне Качараба, который ранее играл за "Славию" в аренде, провел за пражский клуб 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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Источник:Официальный сайт Славии
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 18:58
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