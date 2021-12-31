Официально: Качараба стал полноценным игроком Славии

Пражская "Славия" официально объявила о выкупе контракта украинского защитника Тараса Качарабы.

Чешский клуб воспользовался опцией выкупа контракта украинца у либерецкого "Слована".

Новое соглашение сторон рассчитано на три года.

Читайте также Воспитанник Шахтера станет игроком пражской Славии

Напомним, в нынешнем сезоне Качараба, который ранее играл за "Славию" в аренде, провел за пражский клуб 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.