Миколенко: Всегда мечтал играть в АПЛ. Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни
Слово для украинского новичка "ирисок"
Твіттер Евертона/Автор невідомий
Новоиспеченный левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко прокомментировал свой
“Переход в “Эвертон” – это большой и важный шаг в моей жизни.
Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол это место, где зародилась игра, и я думаю, что она очень хорошо подойдет моей игре.
Мне 22, но я не чувствую себя молодым. У меня опыт игры на европейском уровне и надеюсь, что мой молодой возраст только будет помогать команде.
Я не люблю говорить о себе, считаю это неправильным. Главное во мне – желание побеждать и самоотдача. О физических возможностях не мне говорить.
Люблю играть на атаку, стараюсь так играть, так как современный футбол требует от крайних защитников игры на атаку. И так же хорошо обороняться. Я надеюсь, что в составе "ирисок" у меня все будет получатся.
Я взволнован возможностью играть перед нашими болельщиками в “Эвертоне”. Я видел несколько последних игр на “Гудисоне”, и фанаты были невероятны. Перед ними я ощущаю большую ответственность”, - сказал Миколенко.
Отметим, что следующую игру "Эвертон" проведет 2 января против "Брайтона" в рамках АПЛ. Сейчас "ириски" идут 15-ми в чемпионате, имея в активе 19 очков за 17 туров.
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