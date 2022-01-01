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Миколенко: Всегда мечтал играть в АПЛ. Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни

Наши за границей
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(1 голосов)

Слово для украинского новичка "ирисок"

Миколенко: Всегда мечтал играть в АПЛ. Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни

Твіттер Евертона/Автор невідомий

Новина українською

Новоиспеченный левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко прокомментировал свой трансфер в команду из Ливерпуля:

“Переход в “Эвертон” – это большой и важный шаг в моей жизни.

Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол это место, где зародилась игра, и я думаю, что она очень хорошо подойдет моей игре.

Мне 22, но я не чувствую себя молодым. У меня опыт игры на европейском уровне и надеюсь, что мой молодой возраст только будет помогать команде.

Я не люблю говорить о себе, считаю это неправильным. Главное во мне – желание побеждать и самоотдача. О физических возможностях не мне говорить.

Люблю играть на атаку, стараюсь так играть, так как современный футбол требует от крайних защитников игры на атаку. И так же хорошо обороняться. Я надеюсь, что в составе "ирисок" у меня все будет получатся.

Я взволнован возможностью играть перед нашими болельщиками в “Эвертоне”. Я видел несколько последних игр на “Гудисоне”, и фанаты были невероятны. Перед ними я ощущаю большую ответственность”, - сказал Миколенко.

Отметим, что следующую игру "Эвертон" проведет 2 января против "Брайтона" в рамках АПЛ. Сейчас "ириски" идут 15-ми в чемпионате, имея в активе 19 очков за 17 туров.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Everton Football Club

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Комментарии (1)
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Il Gatto
01.01.2022 в 12:56
І вчи інгліш, Віталій
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