Источник: Зинченко сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против Арсенала

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает английско-украинский источник Zorya Londonsk.

Тестирование проводилось в преддверии матча с "канонирами" - 31 декабря. Несмотря на это, Зинченко, не подавая ни намека на болезнь, встретил Новый год с семьей .

Отметим, что матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" станет первым в 2022 году среди топ-5 европейских чемпионатов. Также добавим, что эту игру пропустит еще полузащитник "горожан" Фил Фоден и тоже через положительный тест на Covid-19.

Старт встречи намечен на 14:30.