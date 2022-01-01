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Источник: Зинченко сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против Арсенала

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хотя Новый год встречал, как ничего и не произошло

Источник: Зинченко сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч против Арсенала

Фото: mancity.com

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает английско-украинский источник Zorya Londonsk.

Тестирование проводилось в преддверии матча с "канонирами" - 31 декабря. Несмотря на это, Зинченко, не подавая ни намека на болезнь, встретил Новый год с семьей.

Отметим, что матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" станет первым в 2022 году среди топ-5 европейских чемпионатов. Также добавим, что эту игру пропустит еще полузащитник "горожан" Фил Фоден и тоже через положительный тест на Covid-19.

Старт встречи намечен на 14:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Zorya Londonsk

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Комментарии (3)
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Камонплей
01.01.2022 в 13:37
баклажан не міг не розпатякати
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0
-2
Kortezzz (Одесса)
01.01.2022 в 13:28
Источник под названием Zorya Londonsk прекрасен!
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
01.01.2022 в 15:06
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0
0


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