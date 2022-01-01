Зинченко не попал в заявку на поединок с Арсеналом
Все-таки у игрока Covid-19
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Манчестер Сити" проведут между собой первый матч среди топ-5 чемпионатов в 2022 году. Украинец Александр Зинченко не только не вошел в стартовый состав, но и не попал в заявку на поединок.
???? TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) January 1, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Laporte, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus, Mahrez
SUBS | Steffen, Walker, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Kayky, Mbete, Palmer, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/zpVCBPxcsZ
Ранее сообщалось, что
Поединок между “Арсеналом” и “Манчестер Сити” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет
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