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Зинченко не попал в заявку на поединок с Арсеналом

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Все-таки у игрока Covid-19

Зинченко не попал в заявку на поединок с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и "Манчестер Сити" проведут между собой первый матч среди топ-5 чемпионатов в 2022 году. Украинец Александр Зинченко не только не вошел в стартовый состав, но и не попал в заявку на поединок.

Ранее сообщалось, что игрок сдал положительный тест на коронавирус. Также матч пропускает и Фил Фоден по той же причине.

Поединок между “Арсеналом” и “Манчестер Сити” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Фил Фоден
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