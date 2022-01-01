Зинченко не попал в заявку на поединок с Арсеналом

"Арсенал" и "Манчестер Сити" проведут между собой первый матч среди топ-5 чемпионатов в 2022 году. Украинец Александр Зинченко не только не вошел в стартовый состав, но и не попал в заявку на поединок.

Ранее сообщалось, что игрок сдал положительный тест на коронавирус . Также матч пропускает и Фил Фоден по той же причине.