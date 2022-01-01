Миколенко: Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи
Вспомнил только одного тренера киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попрощался с киевским "Динамо":
“Сегодня настал день, когда я хотел бы объявить о моем новом этапе в карьере. Я покидаю свою родную команду – киевское “Динамо”, в котором я был счастлив каждый день, начиная с академии и до последнего матча в футболке любимого клуба.
Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам клуба, президенту клуба Игорю Михайловичу Суркису и всем моим партнерам по команде. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня.
Отдельная благодарность каждому болельщику “Динамо”, всем кто приходил на стадион или поддерживал меня и команду за его пределами. Желаю “Динамо” в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.
У меня, как игрока, есть большие футбольные амбиции. И поэтому очень хочу попробовать себя в английской Премьер-Лиге.
Для меня – это вызов, новые ощущения, заряд эмоций. Еще раз, спасибо, всей динамовской семье. Всегда буду помнить вашу поддержку и любовь”, – написал Миколенко на своей странице в Instagram.
Отметим, что Виталий дебютировал за первую команду "Динамо" в августе 2017 года под руководством Александра Хацкевича. Последние полтора сезона он провел при наставничестве Мирчи Луческу.
В активе Миколенко 132 поединка в составе киевлян. Также он завоевал четыре трофея в составе "Динамо": два Кубка Украины и по одной победе в чемпионате и Суперкубке Украины.
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