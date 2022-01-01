АЕК хочет избавиться от украинца, который до перехода в греческий клуб выступал в России
В Европе не получилось
Украинский защитник АЭК Олег Данченко совсем скоро может покинуть команду. Греческий клуб хочет продать игрока уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает FootBoom.
Приоритетом для "желто-черных" является разгрузка зарплатной ведомости. У Данченко достаточно большая зарплата, и именно поэтому во время прошлого трансферного окна
Отметим, что в текущем сезоне Олег не играл за АЭК в официальных матчах. Даже в дубле клуба ему не дают получать игровую практику. В последний раз он выходил на поле еще 5 мая прошлого года против ПАОКа.
Ранее сообщалось, что у
Также отметим, что Андрей Шевченко в сентябре 2018 вызвал Данченко в лагерь национальной сборной Украины, однако тогда, в поединках с Чехией и Словакией, он на поле не вышел.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего правого защитника в 1,2 млн. евро.
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