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АЕК хочет избавиться от украинца, который до перехода в греческий клуб выступал в России

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В Европе не получилось

АЕК хочет избавиться от украинца, который до перехода в греческий клуб выступал в России

Новина українською

Украинский защитник АЭК Олег Данченко совсем скоро может покинуть команду. Греческий клуб хочет продать игрока уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает FootBoom.

Приоритетом для "желто-черных" является разгрузка зарплатной ведомости. У Данченко достаточно большая зарплата, и именно поэтому во время прошлого трансферного окна российская “Уфа” не смогла оформить его переход.

Отметим, что в текущем сезоне Олег не играл за АЭК в официальных матчах. Даже в дубле клуба ему не дают получать игровую практику. В последний раз он выходил на поле еще 5 мая прошлого года против ПАОКа.

Ранее сообщалось, что у Данченко снова есть шансы вернуться в Россию. Уроженец Запорожья имеет на своем счету выступления за “Анжи”, “Енисей”, “Уфу” и “Рубин”. Интересно, что за российские клубы он сыграл не намного меньше, чем за украинские – 76 матчей против 86-ти.

Также отметим, что Андрей Шевченко в сентябре 2018 вызвал Данченко в лагерь национальной сборной Украины, однако тогда, в поединках с Чехией и Словакией, он на поле не вышел.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего правого защитника в 1,2 млн. евро.

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В статье: АЕК (Афины) Олег Данченко
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Источник:
FootBoom

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