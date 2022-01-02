Анчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал "борьбу" за место на позицию голкипера в клубе в контексте Андрея Лунина:

“У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире.

Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают.

Он обладает многими качествами. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере”, - сказал Анчелотти.