Анчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире
Откровение от итальянского наставника
Фото: realmadrid.com
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал "борьбу" за место на позицию голкипера в клубе в контексте Андрея Лунина:
“У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире.
Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают.
Он обладает многими качествами. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере”, - сказал Анчелотти.
Напомним, что Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го. Тогда мадридцы заплатили за него 8,5 миллиона евро. С тех пор он трижды отправлялся в аренду и провел всего один официальный матч за "сливочных".
У Андрея был шанс выйти в стартовом составе в поединке Ла Лиги против “Хетафе”, который состоится сегодня, 2 января, однако Тибо Куртуа сдал негативные тесты на коронавирус после положительных. Это подтвердил сам Карло Анчелотти.
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