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Анчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире

Наши за границей
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(1 голосов)

Откровение от итальянского наставника

Анчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал "борьбу" за место на позицию голкипера в клубе в контексте Андрея Лунина:

“У него нет игрового времени просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире.

Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают.

Он обладает многими качествами. Это вратарь, который добьется успеха в своей карьере”, - сказал Анчелотти.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го. Тогда мадридцы заплатили за него 8,5 миллиона евро. С тех пор он трижды отправлялся в аренду и провел всего один официальный матч за "сливочных".

У Андрея был шанс выйти в стартовом составе в поединке Ла Лиги против “Хетафе”, который состоится сегодня, 2 января, однако Тибо Куртуа сдал негативные тесты на коронавирус после положительных. Это подтвердил сам Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Papaye (Dnipro)
02.01.2022 в 09:57
Как можно добиться успеха в своей карьере не получая игрового времени? Или хорошо тренироваться, это тоже успех?
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.01.2022 в 09:47
Тоді чому він не грав коли був у оренді?
Ответить
0
-2


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