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Миколенко не сыграет в следующем матче Эвертона

Наши за границей
(2 голосов)

Пока он еще не в тонусе с командой

Миколенко не сыграет в следующем матче Эвертона

Твіттер Евертона/Автор невідомий

Новина українською

Новоиспеченный игрок “Эвертона” Виталий Миколенко пропустит следующий матч команды против “Брайтона”, который состоится сегодня, 2 января. Об этом сообщает LiverpoolWorld.

Правила АПЛ не позволяют сыграть футболисту, который официально присоединился к команде во время тура. Украинец перешел как раз в первый игровой день 21-го раунда АПЛ, поэтому он не будет доступен до 3 января.

Поединок с чайками запланирован на 16:00.

Следующий матч после "Брайтона" "Эвертон" проведет 8 января в гостях в рамках 1\32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". Отметим, что эта команда идет на 19-м месте Чемпионшипа.

В то же время "ириски" занимают 15-ю позицию в Английской Премьер-лиге.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Халл Сити Виталий Миколенко
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Источник:
LiverpoolWorld

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.01.2022 в 10:42
А нельзя с корабля на бал? Или это начались отмазки для лавочников?
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0
0
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
02.01.2022 в 10:05
Тепер буде тижня два: Миколенко сходив в туалет...Миколенко не зміг сходити в туалет...Миколенко гарно виспався...Миколенко не стої ноги встав Миколенко подзвонив Зінченку....Миколенко вчить англійську: урок #1... Тупі новини, не вважаєте?
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+2
0
Камонплей
02.01.2022 в 10:11
забув ще по десятку новин з коментарями експертних експертів як він не сходив в туалет і чому
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.01.2022 в 10:31
Судя по комментариям местного контингента - такая инфа кому-то таки будет полезна
+1
0


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