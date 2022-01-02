Миколенко не сыграет в следующем матче Эвертона
Пока он еще не в тонусе с командой
Твіттер Евертона/Автор невідомий
Новоиспеченный игрок “Эвертона” Виталий Миколенко пропустит следующий матч команды против “Брайтона”, который состоится сегодня, 2 января. Об этом сообщает LiverpoolWorld.
Правила АПЛ не позволяют сыграть футболисту, который официально присоединился к команде во время тура. Украинец перешел как раз в первый игровой день 21-го раунда АПЛ, поэтому он не будет доступен до 3 января.
Поединок с чайками запланирован на 16:00.
Следующий матч после "Брайтона" "Эвертон" проведет 8 января в гостях в рамках 1\32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". Отметим, что эта команда идет на 19-м месте Чемпионшипа.
В то же время "ириски" занимают 15-ю позицию в Английской Премьер-лиге.
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