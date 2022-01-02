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  4. За последние шесть матчей Вест Хэма Ярмоленко сыграл 19 минут. Четыре игры провел в запасе
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За последние шесть матчей Вест Хэма Ярмоленко сыграл 19 минут. Четыре игры провел в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Не лучшие времена для Андрея

За последние шесть матчей Вест Хэма Ярмоленко сыграл 19 минут. Четыре игры провел в запасе

Вест Хэм

Новина українською

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вчерашний матч АПЛ своей команды против "Кристал Пэлас" просидел на скамье для запасных. Это уже второй поединок подряд, в котором он не выходит на поле.

Всего за последние шесть встреч Мойес выпустил украинца на поле дважды: на 81-й минуте против “Саутгемптона” и на 80-й против “Тоттенхэма”. В обоих случаях "Вест Хэм" проиграл 2:3 и 1:2 соответственно.

Если принимать во внимание восемь крайних поединков АПЛ, то Андрей вышел только в одном – как раз против "святых".

Шанс Ярмоленко сможет получить уже в следующем матче, ведь 9 января "молотобойцы" дома сойдутся с "Лидсом" в рамках Кубка Англии.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
02.01.2022 в 10:39
Ярмола - самый ценный актив в клубе. Полюс лидер раздевалки. У него намного важнее функции чем просто выходить на поле и играть.
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.01.2022 в 10:37
Доки там буде Мойєс, Ярмола грати не буде.
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Kela (Одесса)
02.01.2022 в 10:29
нормальная статистика как для игрока его амплуа и возраста
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avatar
Spokoyno (Київ)
02.01.2022 в 10:16
Що поробиш, коли тренер на Ярмоленко не розраховує, а в інших клубах на таку зарплату годі сподіватися То якщо молодший був треба і про перспективи мислити! Подивиться на Луніна РЕАЛьно втрачає перспективи сидячи на лаві
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.01.2022 в 09:43
Нормальный ход. Весной игра (а может и две) в плей-офф и он должен выглядеть свежим, не уставшим и готовым играть за сборную.
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Думитреску (Новомосковск)
02.01.2022 в 09:41
Та не зіграє Ярмола ніфіга. Мойєс - шотландець, він спеціально йому ні хвилини не дає, щоб той розібраний в збірну приїхав. Допомогає своїй збірній перед стиками.
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+1
-1
Эрих Краузе (Koln)
02.01.2022 в 09:16
красава!!!
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