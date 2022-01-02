За последние шесть матчей Вест Хэма Ярмоленко сыграл 19 минут. Четыре игры провел в запасе
Не лучшие времена для Андрея
Вест Хэм
Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вчерашний матч АПЛ своей команды против "Кристал Пэлас" просидел на скамье для запасных. Это уже второй поединок подряд, в котором он не выходит на поле.
Всего за последние шесть встреч Мойес выпустил украинца на поле дважды: на 81-й минуте против “Саутгемптона” и на 80-й против “Тоттенхэма”. В обоих случаях "Вест Хэм" проиграл 2:3 и 1:2 соответственно.
Если принимать во внимание восемь крайних поединков АПЛ, то Андрей вышел только в одном – как раз против "святых".
Шанс Ярмоленко сможет получить уже в следующем матче, ведь 9 января "молотобойцы" дома сойдутся с "Лидсом" в рамках Кубка Англии.
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