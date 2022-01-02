За последние шесть матчей Вест Хэма Ярмоленко сыграл 19 минут. Четыре игры провел в запасе

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вчерашний матч АПЛ своей команды против "Кристал Пэлас" просидел на скамье для запасных. Это уже второй поединок подряд, в котором он не выходит на поле.

Всего за последние шесть встреч Мойес выпустил украинца на поле дважды: на 81-й минуте против “Саутгемптона” и на 80-й против “Тоттенхэма”. В обоих случаях "Вест Хэм" проиграл 2:3 и 1:2 соответственно.

Если принимать во внимание восемь крайних поединков АПЛ, то Андрей вышел только в одном – как раз против "святых".

Шанс Ярмоленко сможет получить уже в следующем матче, ведь 9 января "молотобойцы" дома сойдутся с "Лидсом" в рамках Кубка Англии.