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Шевченко встречался с нападающим сборной России, чтобы пригласить его в Дженоа

Наши за границей
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(3 голосов)

Вот это поворот

Шевченко встречался с нападающим сборной России, чтобы пригласить его в Дженоа

Фото: twitter.com/UEFAcom

Новина українською

Главный тренер итальянского Дженоа Андрей Шеченко за несколько дней до конца прошлого года встречался с нападающим московского Локомотива и сборной России Федором Смоловым. Об этом сообщает meta-ratings.

Генуэзцы проявляют интерес к футболисту, поэтому украинский специалист, учитывая хорошие отношения со Смоловым, провел с ним беседу на счет потенциального перехода в Серию А. Встретились они на Карибском острове Сен-Барталеми.

Правда, у "Дженоа" есть два конкурента: "Зенит" и "Динамо" Москва, которые тоже не прочь оформить трансфер Федора. Столичный клуб – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры игрока, и по данным российских источников, именно туда он перейдет в текущее трансферное окно.

Напомним, что "Дженоа" идет на 18-м месте в чемпионате Италии, имея 11 очков в активе за 19 матчей.

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В статье: Андрей Шевченко Локомотив (Москва) Федор Смолов Дженоа (Генуя)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (23)
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ding31
02.01.2022 в 17:01
Такими темпами Шева. Может в недалёком будущем. Возглавить сборную России ))
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
02.01.2022 в 16:49
Че тут так возмущаются? Дженоа - аутсайдер, у которого не много шансов остаться в серии А. Кто по вашему туда хочет идти, или какого более менее хорошего игрока можно туда завлечь. Вот и собирает того, кого можно завлечь. У этого лаптя, как и у Миранчука есть паспорт ЕС, поэтому претензии почему хочет взять их а не наших - это необоснованные претензии. У наших нет паспорта ес кроме малины и коваленко, а у него нету слотов на игроков не из ес. Та й если б и были, я сомневаюсь что он бы использовал их на наших или лаптей. Нужны ему средние игроки, а наши по типу Довбик и ему подобные сами не пойдут на перспективу вылета в серию Б. И еще, те кто приплетают сюда политику, чем вы думаете? Это не наша сборная, где априори не могло быть предателей из рашки, и Шева это понимал. А в дженое это чисто бизнес, где он из говн* и палок пытается вылезти с зоны вылета, и поэтому предлагает посредственностям всяким помочь ему, так как только они могут согласиться на эту авантюру...
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+1
-4
dalexx (Украина)
02.01.2022 в 17:01
Откуда у него и у Миранчука паспорта ЕС=??? Не несите чушь. Это совки, с паспортами России.
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+3
-1
Caballero (DC)
02.01.2022 в 16:40
Ради Смолова лететь на Карибы? Бред.
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+3
-2
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Antolog (Одесса)
02.01.2022 в 16:39
Зачем этот парень Дженоа, когда там сейчас нужны футболисты с характером и 200% самоотдачей?) Этот российский нападающий, как впрочем и подавляющее большинство российских футболистов и украинских в том числе, давным давно понизил планку к себе... Виной всему так званый лимит легионеров и неадекватные зарплаты... Мы наступаем на одни и те же грабли к сожалению... К примеру, в цивилизованном мире игроки начинают зарабатывать приличные деньги когда они приносят пользу командам в которых играют, а эти команды добиваются результата в своих чемпионатах и на евро арене... В цивилизованном мире политики делают сначала политическую карьеру и если она успешна, после долгих лет службы государству, они уходят на так званую пенсию в частные проекты, где зарабатывают большие деньги... Есть конечно исключения из правил, но это неизбежно... У нас же люди пришедшие в политику и десятилетия проводящие свою карьеру во власти, то в исполняющей, то в законодательной, каким то образом становятся миллиардерами и миллионерами долларовыми, а футболисты к 21 году уже являются миллионерами, а игроки, которые даже чемпионат Украины выиграть не могут и позорятся со своими командами на евро арене, зарабатывают те же миллионы пускай грн в сезон... Я не против хороших зарплат, даже наоборот, я против бедности, однако...
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+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
02.01.2022 в 15:57
Такие патриоты окончательно погубят Украину...
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+1
-6
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Просто Квашин (Харьков)
02.01.2022 в 15:51
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), Ракхитский (Пид.е.р), Счетчик шманцев (Полтава)) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+4
-2
Footballers (Умань)
02.01.2022 в 15:49
Давай дзюбу запрошуй -будете разом ганяти...
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+4
-4
krakow (Херсон)
02.01.2022 в 15:49
Футболвнепалитики.Он божий.
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+4
-1
KadimXa (Харьков)
02.01.2022 в 15:45
Что за бред? Не журналисты а помойка. Как на счёт варианта что Смолов и Шевченко просто у одно время отдыхали на одном острове. В это проще поверить,чем в то,что Шевченко специально,полетел на Карибы из Италии,ради разговора.
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+5
-4
NikosFutboloidos (Chop)
02.01.2022 в 15:38
З ним все зрозуміло після його бекграунда з "пані Королевською".
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+5
0
MaximSK (Киев)
02.01.2022 в 15:35
Он говорил что будет приглашать только футболистов с паспортом ЕС из за лимита, или у Смолова и Миранчука есть паспорт ЕС.
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+4
0
Юра с Амура (Дніпро)
02.01.2022 в 15:32
Вот почему оно и говорить по-украински не умеет. Воно не українець, воно спортсмен. Тупий...
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+6
-6
avatar
ascent (Луксор)
02.01.2022 в 15:55
Патриоты все такие?
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+2
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.01.2022 в 16:52
Як Шева?
+2
0
Гданьск (Gdańsk)
02.01.2022 в 15:31
Це зрада ))) сейчас набегут упоротые!!))
Ответить
+5
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.01.2022 в 15:21
Це не паварот, а рівень свідомості Шевченка.
Ответить
+6
-5
avatar
ascent (Луксор)
02.01.2022 в 15:56
что такое пАвАрот?
Ответить
+1
-4
C_Ballack (Днепр)
02.01.2022 в 15:11
Чё не супряга?
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+4
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
02.01.2022 в 15:00
Отличная новость.
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+1
-8
Algrab (Костопiль)
02.01.2022 в 15:40
п н х.
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+7
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2022 в 15:50
тебе за щеку насрвали олексин праздничных...? Проглоти и иди поспи... Тебе же на Окружную в ночь...
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+4
-5
Caballero (DC)
02.01.2022 в 16:35
Рак, тебя Шева всё-равно не возьмёт
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+4
0


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