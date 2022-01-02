Миколенко в АПЛ нужен сильный характер. В Украине же ему оказывали психологическую поддержку целой сборной

Да нет, это не нестабильность… Скорее то, что воспето в песнях: "Но коль черти в душе гнездились – значит, ангелы жили в ней". Миколенко – 22, но он уже успел побывать в ролях героя и антигероя. В обе углубляясь по самые уши.

Если Туманный Альбион увидит Виталия Миколенко, который разрывал фланг сборной Португалии, помогая Украине эффектно одолеть действующего чемпиона Европы, будут аплодисменты. Будут восхищенные вздохи и слова о трансферной находке. Но могут увидеть и Миколенко, который привозил два гола в матчах с "Вильярреалом", банально теряя позиции и не придерживаясь плотности в обороне. Могут увидеть Миколенко, привозившего пенальти с финнами, подставлявшего сборную Украины на Евро-2020, бездарно играя в обороне против сборной Нидерландов. А потом еще и плакался о психологическом давлении на него.

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В большом чемпионате, которым является АПЛ, слезами и жалобными мольбами точно никого не купишь. Там будут признавать только одну добродетель – хорошую игру в футбол. Которая, в свою очередь, будет зависеть от множества составляющих. Миколенко, привыкшему к тепличным условиям гранда УПЛ, нужно будет совершенствовать не только игровую манеру, но и собственный характер. Ведь Виталий не проявлял себя сильной духом личностью.

Сильный дух – это не что-то там эфемерное, а вполне реальная составляющая образа футболиста, стремящегося к чему-то существенному. Миколенко должен спросить себя, готов ли терпеть и проявлять стойкость хотя бы по примеру своих коллег по сборной Украины Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина. Первый не играет в "Вест Хэме", однако выгрызает газон в поединках за национальную команду. Второй не играет вообще нигде, но вот уже несколько лет имеет просто идеальный медийный образ "профессионала тренировочного процесса". На безрыбье, как говорят, и рак – рыба. Однако без терпения даже его не поймаешь.

Люка Динь еще не ушел из "Эвертона". Сжег все мосты между собой и главным тренером, но и Рафа Бенитес – это пороховая бочка для любого клуба. Еще в начале - в середине декабря позиции испанца в "Эвертоне" считались непоколебимыми, а уже сегодня пишут о судьбе "висящего на волоске" тренера. Но даже если вычеркнуть француза из списка конкурентов Миколенко, никуда не уйдет Бен Годфри. Это тот, который в среднем за игру создает по 0,22 голевых момента; допускает по 4,2 потери мяча; по 5,4 раза овладевает мячом; проводит по одиннадцать единоборств; осуществляет в среднем по семь перехватов мяча и по 5,1 подбора мяча.

У Виталия Миколенко все вышеназванные характеристики (в среднем за матч) хуже: по 0,11 созданных голевых моментов; по 5,3 потери мяча; овладение мячом – в среднем по 4,7 за матч; единоборств в среднем за матч – по девять; перехватов и подборов – по 4,2 и 5 соответственно.

С другой стороны, есть характеристики, по которым Миколенко выглядит сильнее Бена Годфри. К примеру, украинец в этом сезоне в среднем выполняет по 0,11 голевых передач за матч; зарабатывает на себе по 0,96 фола за матч; наносит по 0,71 удара по воротам за матч; в среднем выполняет по 57 пасов за игру с точностью 87 процентов. В среднем у Миколенко по 0,89 ключевых передач за девяносто минут и по 1,14 обводки.

По этим показателям он лучше не только Бена Годфри, но и Люка Диня (за исключением коэффициента успешности обводок).

Классическая картина "пятьдесят на пятьдесят" (может заиграть, а может и нет), если закрыть глаза на один нюанс – условия, в которых была набита вышеуказанная статистика. Если Динь/Годфри играют против МЮ, МС, "Челси", "Арсенала", "Тоттенгема", "Лестера" (да даже "Астон Вилла, "Лидс", "Вулвергептон" и другая трясина АПЛ по сравнению с УПЛ – это класс), то Миколенко бегал против "Миная" и "Ингульца". А в тех матчах, в которых его команде противостояли действительно достойные соперники, Виталий был в роли кота в мешке – мог выстрелить, но мог и провалиться.

Поэтому и важна психология… Коноплянка был идолом УПЛ, но в Испании и Германии прогнулся под малейшим давлением соперников и неблагоприятных обстоятельств в коллективе. А Бернард провалился в том же "Эвертоне", поверив в свою уникальность на основе одного удачного сезона в Украине. В отличие от Бонавентуре, который даже за "Зарю" играл не постоянно. Но потом оброс мышцами в Бельгии, а сейчас является грозой английских авторитетов в составе скромного "Уотфорда".

Одной формулы не существует… Если все пойдет гладко, то Виталий Миколенко должен получить шанс на своем левом фланге, универсал Годфри будет усиливать конкуренцию справа/в центре, а Динь покинет "Эвертон". Однако если что-то пойдет не так… надо быть готовым к "банке"/аренде, как у Лунина, или к "мусорному" игровому времени, как у Ярмоленко. Проблема в том, что на новом месте Миколенко вряд ли будут поддерживать всей страной или хотя бы городом, как это было у нас.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine; статистика - InStat