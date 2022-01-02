Эвертон представит Миколенко на Гудисон Парк перед матчем с Брайтоном
Правда, сыграть он не сможет
Твіттер Евертона/Автор невідомий
Сегодня, 2 января, Эвертон сыграет с Ньюкаслом в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на Гудисон Парк.
"Ириски" перед этим поединком представят своего новичка Виталия Миколенко болельщикам.
???????? | Our new signing Vitaliy Mykolenko can't play today due to #PL rules, but he'll be on the pitch ahead of kick-off to greet the Goodison crowd.— Everton (@Everton) January 2, 2022
Get in early and let's give him a big welcome, Blues. ???? pic.twitter.com/QJhy4grlMA
Напомним, что украинский левый защитник
Старт встречи запланирован на 16:00. Отметим, что перед этим поединком "Эвертон" расположился на 15 позиции в турнирной таблице, в то время как "Брайтон" замыкает первую десятку.
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