  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эвертон представит Миколенко на Гудисон Парк перед матчем с Брайтоном
В тренде

Эвертон представит Миколенко на Гудисон Парк перед матчем с Брайтоном

Наши за границей
(1 голосов)

Правда, сыграть он не сможет

Эвертон представит Миколенко на Гудисон Парк перед матчем с Брайтоном

Твіттер Евертона/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 2 января, Эвертон сыграет с Ньюкаслом в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на Гудисон Парк.

"Ириски" перед этим поединком представят своего новичка Виталия Миколенко болельщикам.

Напомним, что украинский левый защитник не сможет принять участие в матче из-за правил АПЛ.

Старт встречи запланирован на 16:00. Отметим, что перед этим поединком "Эвертон" расположился на 15 позиции в турнирной таблице, в то время как "Брайтон" замыкает первую десятку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...