Эвертон представит Миколенко на Гудисон Парк перед матчем с Брайтоном

Сегодня, 2 января, Эвертон сыграет с Ньюкаслом в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на Гудисон Парк.

"Ириски" перед этим поединком представят своего новичка Виталия Миколенко болельщикам.

???????? | Our new signing Vitaliy Mykolenko can't play today due to #PL rules, but he'll be on the pitch ahead of kick-off to greet the Goodison crowd.



Get in early and let's give him a big welcome, Blues. ???? pic.twitter.com/QJhy4grlMA