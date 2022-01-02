Официально: Чеберко подписал долгосрочный контракт с Осиеком

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком "Осиека" на постоянной основе. Клуб активировал пункт о выкупе его контракта у "ЛАСК" и подписал с футболистом соглашение до 2025 года.

23-летний центрдеф в течение прошлого года был арендован "Осиеком" у австрийского клуба. Украинец хорошо зарекомендовал себя, проведя за клуб 26 матчей, в которых ему удалось забить один гол и отдать одну голевую передачу.

"Я рад, что "Осиек" выкупил мой контракт и что я больше не арендованный игрок. Я также благодарен Ненаду Бьелице [тренеру], потому что этот шаг показывает мне, что он верит в меня и мои качества, а также в весь футбольный клуб. Я надеюсь, что смогу поблагодарить всех, внеся свой вклад в завоевание трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь прекрасная атмосфера, и товарищи по команде, которые меня всегда поддерживали", - сказал Чеберко после подписания контракта.

Напомним, ранее Евгений выступал за луганскую "Зарю", с которой перешел в австрийский "ЛАСК" за 300 тыс евро летом 2020-го года.