  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Чеберко подписал долгосрочный контракт с Осиеком
В тренде

Официально: Чеберко подписал долгосрочный контракт с Осиеком

Наши за границей
(1 голосов)

Ранее украинец играл на правах аренды

Официально: Чеберко подписал долгосрочный контракт с Осиеком

Новина українською

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком "Осиека" на постоянной основе. Клуб активировал пункт о выкупе его контракта у "ЛАСК" и подписал с футболистом соглашение до 2025 года.

23-летний центрдеф в течение прошлого года был арендован "Осиеком" у австрийского клуба. Украинец хорошо зарекомендовал себя, проведя за клуб 26 матчей, в которых ему удалось забить один гол и отдать одну голевую передачу.

"Я рад, что "Осиек" выкупил мой контракт и что я больше не арендованный игрок. Я также благодарен Ненаду Бьелице [тренеру], потому что этот шаг показывает мне, что он верит в меня и мои качества, а также в весь футбольный клуб.

Я надеюсь, что смогу поблагодарить всех, внеся свой вклад в завоевание трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь прекрасная атмосфера, и товарищи по команде, которые меня всегда поддерживали", - сказал Чеберко после подписания контракта.

Напомним, ранее Евгений выступал за луганскую "Зарю", с которой перешел в австрийский "ЛАСК" за 300 тыс евро летом 2020-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Осиек Евгений Чеберко ЛАСК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Осиек"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...