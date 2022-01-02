Шевчук: Эвертон - идеальный вариант для Миколенко, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии

Экс-защитник "Шахтера и футбольный эксперт Вячеслав Шевчук дал комментарий о переходе Виталия Миколенко в "Эвертон":

– Это круто. Виталию нужно двигаться дальше, искать мотивацию, поскольку, мне кажется, после чемпионата Европы этому защитнику нужен новый вызов. Сейчас для Миколенко идеальный вариант, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии.

– Вы уверены, что игрок готов покорить английскую Премьер-лигу?

– Думаю, покорить здесь не совсем уместное слово, но для того, чтобы не затеряться в одной из сильнейших лиг Европы, этот исполнитель способен. Хотя, конечно, сначала Виталию понадобится адаптация не только индивидуальная, но и к тактическим требованиям. И важную роль здесь играет языковой барьер, к этому фактору тоже следует отнестись со всей ответственностью.

Но то, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для английской Премьер-лиги, есть факт. У Виталия хорошая скорость, передача. Он силен в единоборствах. Может сыграть не только левого защитника, но и левого центрального при обороне в три защитника. Мирча Луческу пробовал Миколенко и в середине поля. Виталий хорошо обучен тактически.

– Для сборной Украины это положительный момент?

– Конечно. Иметь в своем составе еще одного игрока английской Премьер-лиги – это круто. Сейчас многие наши ребята не без успеха выступают в сильных европейских чемпионатах, что делает нашу главную команду страны только сильнее, а самим футболистам дает возможность прогрессировать.

И для "Динамо" это большой плюс не только в финансовом плане, потому что Миколенко становится примером для многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться.

Более того, я считаю, что тот же Георгий Бущан, которого, как мне кажется, в Киеве передерживают, Николай Шапаренко, хорошо себя проявивший в прошлом году, и Виктор Цыганков уже готовы идти в сильные европейские клубы, – сказал Шевчук.