Тренер Осиека: Чеберко обладает большим потенциалом, он может дать нам еще больше
Бьелица рад украинскому новичку
ФК "Осиек" / Автор неизвестен
Главный тренер "Осиека" Ненад Бьелица поделился мыслями насчет
"Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.
Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать "Осиеку" еще больше", – рассказал Бьелица.
На данный момент новый клуб украинского защитника занимает 3-е место в чемпионате Хорватии.
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Источник:nk-osijek.hr
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