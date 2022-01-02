  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Осиека: Чеберко обладает большим потенциалом, он может дать нам еще больше
В тренде

Тренер Осиека: Чеберко обладает большим потенциалом, он может дать нам еще больше

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Бьелица рад украинскому новичку

Тренер Осиека: Чеберко обладает большим потенциалом, он может дать нам еще больше

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Осиека" Ненад Бьелица поделился мыслями насчет подписания контракта с Евгением Чеберко.

"Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.

Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать "Осиеку" еще больше", – рассказал Бьелица.

На данный момент новый клуб украинского защитника занимает 3-е место в чемпионате Хорватии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ненад Бьелица Осиек Евгений Чеберко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nk-osijek.hr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...