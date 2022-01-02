Тренер Осиека: Чеберко обладает большим потенциалом, он может дать нам еще больше

Главный тренер "Осиека" Ненад Бьелица поделился мыслями насчет подписания контракта с Евгением Чеберко.

"Мы решили купить Чеберко, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Он может играть как центрального защитника, так и на левом краю и опорным хавбеком.

Он хорошо понимает игру, может прогрессировать и стать лучше. Мы уверены, что в качестве уже нашего игрока он может дать "Осиеку" еще больше", – рассказал Бьелица.