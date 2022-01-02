Лунин в два раза упал в трансферной стоимости

Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов.

Цена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина упала с 2 миллонов евро до 1 млн. Также в два раза упала стоимость опорного полузащитника польской "Легии" Игоря Харатина - до 500 тысяч.