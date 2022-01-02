Лунин в два раза упал в трансферной стоимости
Также в цене потеряли Чеберко и Харатин
Фото: Real Madrid CF
Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов.
Цена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина упала с 2 миллонов евро до 1 млн. Также в два раза упала стоимость опорного полузащитника польской "Легии" Игоря Харатина - до 500 тысяч.
В свою очередь
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля
- Шевченко встречался с нападающим сборной России, чтобы пригласить его в Дженоа
- Лукаку пропустит матч против Ливерпуля из-за скандального интервью
- Миколенко: Очень задело то, что не могу нормально попрощаться с партнерами по Динамо
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
friday13 (Львів)
02.01.2022 в 21:11
Ответить
0
0
Zloy Pingvin
02.01.2022 в 20:53
Ответить
+1
-1
Ракицкий (Питер)
02.01.2022 в 20:47
Ответить
+2
-4
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.01.2022 в 20:42
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
02.01.2022 в 20:39
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...