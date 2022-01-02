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Лунин в два раза упал в трансферной стоимости

Наши за границей
(1 голосов)

Также в цене потеряли Чеберко и Харатин

Лунин в два раза упал в трансферной стоимости

Фото: Real Madrid CF

Новина українською

Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов.

Цена голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина упала с 2 миллонов евро до 1 млн. Также в два раза упала стоимость опорного полузащитника польской "Легии" Игоря Харатина - до 500 тысяч.

В свою очередь новоиспеченный защитник хорватского "Осиека" Евгений Чеберко потерял в цене 250 тысяч и теперь переход 23-летнего Чеберко оценивают в 750 000 евро.

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В статье: Игорь Харатин Андрей Лунин Евгений Чеберко
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Комментарии (5)
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friday13 (Львів)
02.01.2022 в 21:11
схоже, лунін обрав лавку. на це б ніхто уваги не звертав, якби в нас було з десяток воротарів в європі. а так, маємо те, що маємо. агов, андрій, найкращий гравець чс повинен більшого прагнути. настав час міняти ситуацію, бо потім шкодуватимеш
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0
0
Zloy Pingvin
02.01.2022 в 20:53
Он выбрал деньги и бренд, а не практику. Вина что не играет только его самого
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+1
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Ракицкий (Питер)
02.01.2022 в 20:47
Пора Андрій вертатись на Украіну.В Дніпро або Зорю,досить сидіти.
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.01.2022 в 20:42
Йому ще в Україні тепер треба буде поборотися за місце.
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
02.01.2022 в 20:39
Получился самый бестолковый, хоть и пафосный, трансфер за последние годы. В сборную не вызывается уже практически, цена смешная, практики ровно-ноль за сколько там последних лет? Три, четыре? Да какая уже разница. А парень уже в самом хорошем возрасте. Жаль.
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